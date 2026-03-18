هاري كين في حالة غير معتادة، لاعب احتياطي دائم يعود إلى الأضواء: بايرن ميونيخ، التقييمات والتعليقات الفردية على مباراة الإياب ضد أتالانتا بيرغامو

بعد الفوز الساحق 6-1 في مباراة الذهاب، فاز بايرن ميونيخ على أرضه بنتيجة 4-1 على أتالانتا بيرغامو، وبذلك تأهل بثقة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تقييم أداء لاعبي بايرن ميونيخ بشكل فردي.

ونظراً للوضع المريح في بداية المباراة، قام المدرب فينسنت كومباني، كما كان متوقعاً، بإجراء تغييرات واسعة النطاق في التشكيلة. ولحسن حظه، كان لديه في جعبته، من بين لاعبين آخرين، هاري كين الذي كان يعاني مؤخراً من إصابة طفيفة، والذي سجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء (25) - ولكن بشكل غير معتاد، لم ينجح في ذلك إلا في المحاولة الثانية! 

بعد الاستراحة، سجل كين (54)، لينارت كارل (56) ولويس دياز (70) أهدافاً أخرى، قبل أن يسجل لازار ساماردزيتش هدف الشرف لأتالانتا (85). في ربع النهائي، يلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد: أولاً خارج أرضه في 7 أو 8 أبريل، ثم مباراة الإياب في ميونيخ بعد أسبوع.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: جوناس أوربيغ

    استعاد لياقته في الوقت المناسب بعد تعرضه لارتجاج في المخ في مباراة الذهاب، وقام بتمثيل الحارس الأساسي مانويل نوير، الذي كان مصابًا بدوره، بشكل ممتاز. وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، تصدى أوربيغ ببراعة لتسديدة ماريو باساليتش من مسافة قريبة. لكنه لم يستطع فعل شيء عند استقبال الهدف. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: يوسيب ستانيسيتش

    أداءه الهجومي المتميز التالي على الجانب الأيمن. أعد ستانيسيتش هدف كين الثاني (2-0) بذكاء. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: مين جاي كيم

    حل محل دايوت أوبامكانو، الذي كان يعاني من إرهاق بسبب البطاقات الصفراء، في التشكيلة الأساسية. عانى من بعض العيوب الفنية، لكنه كان حاضراً جسدياً بشكل كبير. عند استقبال الهدف، فقد كيم المهاجم لازار ساماردزيتش من بصره. التقييم: 3.

  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: جوناثان تاه

    أجاب عن الأسئلة بانتباه تام. الدرجة: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: توم بيشوف

    مثل أوبامكانو، كان كونراد لايمر مهددًا أيضًا بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لذا لعب بيشوف في مركز الظهير الأيسر. وكان أداؤه أقل بروزًا بكثير من ستانيسيتش. كما افتقرت ركلاته الركنية إلى الدقة. التقييم: 3.5.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: ألكسندر بافلوفيتش

    كما لعب «مترونوم التمرير» في وسط الملعب دوراً بارزاً في منطقة جزاء الخصم. وفي الدقيقة 15، أهدر بافلوفيتش فرصة بتسديدة بعيدة المدى جيدة. التقييم: 3.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييمات: ليون غوريتزكا

    أداء جيد، لكنه أخطأ في بعض التمريرات. التقييم: 3.5.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التعليق: لينارت كارل

    تسربت أنباء بعد الظهر تفيد بأن المدرب الوطني يوليان ناجلسمان سيختاره للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب ألمانيا. وبناءً على ذلك، ظهر كارل متحمسًا للغاية في مشاركته المسائية. في البداية، كانت بعض حركاته المراوغة وتمريراته المرفوعة وتسديداته تفتقر إلى الدقة المطلوبة. لكن بعد الاستراحة، وجد كارل الدقة المطلوبة: فقد أعد الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث بنفسه، وأعد الهدف الرابع الذي سجله دياز بتمريرة رائعة من نصف ملعبه. التقييم: 1.5.

  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييمات: رافائيل جويريرو

    آه، إنه موجود أيضًا! للمرة الأولى منذ شهرين، عاد هذا اللاعب الذي ظل على مقاعد البدلاء لفترة طويلة إلى التشكيلة الأساسية - ونجح في لفت الأنظار بأدائه الجيد. شارك جويريرو في الشوط الأول في كل هجمة خطيرة تقريبًا، ومن بينها الهجمة التي أدت إلى ركلة الجزاء. في الدقيقة 17، حظي بتصفيق حار من الجماهير عندما أنقذ بمهارة فنية تمريرة كانت في الأصل بعيدة جدًا من الخروج. في الدقيقة 52، أضاع جيريرو فرصة جيدة للتسديد، ثم تراجع أداؤه قليلاً. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، ملاحظات: لويس دياز

    بعد طرده ببطاقة صفراء-حمراء في المباراة الأخيرة بالدوري الألماني ضد باير ليفركوزن، ظل دياز لفترة طويلة أقل لاعبي هجوم ميونيخ بروزًا في المباراة ضد أتالانتا. لكنه استعاد بريقه في النهاية: فقد صنع دياز الهدف الثالث، وسجل الهدف الرابع بنفسه بضربة مقوسة. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييم: هاري كين

    بسبب غياب نوير وكيميش، ارتدى كين شارة القيادة بشكل غير معتاد. ومن الأمور غير المعتادة أيضًا: أضاع كين ركلة جزاء. لكن حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو غادر خطه مبكرًا، فأعيدت ركلة الجزاء ونجح كين في التسجيل في المحاولة الثانية. وبالمناسبة، كان هو نفسه من حصل على ركلة الجزاء بعد أن تم صد تسديدته بيده. عند النتيجة 2-0، استحوذ كين على الكرة بشكل رائع قبل أن يسددها بقوة كاملة في المرمى. كما أبدع كالمعتاد في دوره كصانع ألعاب متأخر. التقييم: 1.

  • بايرن ميونيخ - أتالانتا بيرغامو، التقييمات: اللاعبون البدلاء

    دينيز أوفلي: دخل الملعب في الدقيقة 55 بدلاً من بافلوفيتش، ليخوض بذلك أول مباراة رسمية له مع بايرن ميونيخ - وكان حاضراً بقوة منذ اللحظة الأولى. بعد أقل من دقيقتين من دخوله، استحوذ الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عاماً على الكرة وبدأ من هناك الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثالث. التقييم: 2.5.

    نيكولاس جاكسون: حل محل كين في الدقيقة 72 في إطار تبديل ثلاثي. بدون تقييم.

    سيرج غنابري: دخل الملعب بديلاً عن بيشوف. بدون تقييم.

    فيليب بافيتش: احتفل المدافع الوسطي، البالغ من العمر 16 عامًا، بظهوره الأول في مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ. بدون تقييم.

    هيروكي إيتو: دخل بديلاً لغويريرو قبل نهاية المباراة بقليل. بدون تقييم.

