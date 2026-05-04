منذ تولي ألفارو أربيلوا مهامه، سجل اللاعب البرازيلي أهدافًا في الدوريات الأوروبية الكبرى أكثر من أي لاعب آخر، ولا يتفوق عليه سوى هاري كين لاعب بايرن ميونخ.
هاري كين فقط يتفوق عليه.. إحصائية تنصف فينيسيوس بعد إقالة تشابي ألونسو!
بالأرقام: منذ تولي أربيلوا المسؤولية، سجل فينيسيوس 15 هدفاً في 23 مباراة، بينما سجل كين 24 هدفاً لصالح بطل ألمانيا التاريخي خلال الفترة نفسها. أما تحت قيادة ألونسو، فقد كان المهاجم أقل تهديداً أمام المرمى بكثير، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 33 مباراة.
وفقًا للتقارير، كان فينيسيوس ينتقد بشكل خاص أساليب وأسلوب ألونسو التدريبي في ريال مدريد. وصلت الخلافات المتكررة إلى ذروتها عندما تم استبداله خلال مباراة الكلاسيكو في أكتوبر، ويُقال إن تلك التوترات عجلت برحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في يناير. بعد أشهر، اعترف فينيسيوس علنًا بأن علاقتهما كانت متوترة.
ووفقاً لمحطة الإذاعة الإسبانية COPE، بدأ الخلاف منذ كأس العالم للأندية الصيف الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي ألونسو منصب المدير الفني خلفاً لكارلو أنشيلوتي.
ووفقاً للتقرير، رد فينيسيوس بغضب عندما علم أنه سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء لصالح ثنائي هجومي يضم كيليان مبابي وجونزالو جارسيا. ثم عاد ألونسو عن قراره وأعاد النجم إلى التشكيلة الأساسية.
على الرغم من تعيين أربيلوا، لم يعد الهدوء إلى ريال مدريد. بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، فقد «البلانكوس» لقب الدوري الإسباني أيضًا. وقد يحسم غريمه المحلي برشلونة اللقب هذا الأحد في مباراة الإياب من «الكلاسيكو». للموسم الثاني على التوالي، يبدو أن فينيسيوس وزملاؤه في طريقهم لإنهاء الموسم خالي الوفاض.
كما دخل أربيلوا في خلاف مع العديد من اللاعبين، حيث وصفت وسائل الإعلام الإسبانية أجواء غرفة الملابس بأنها "متفجرة". هذا التوتر يضع المدافع السابق لريال مدريد على حافة الإقالة، ويقال إن الرئيس فلورنتينو بيريز يسعى بالفعل إلى التعاقد مع جوزيه مورينيو ليكون بديله المفضل.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يوقع فينيسيوس على تمديد لعقده الحالي، الذي يستمر حتى عام 2027. قبل أكثر من عام، أعلن عن نيته البقاء في النادي، لكن التأخير أدى إلى تزايد التكهنات بأن البرازيلي قد يغادر. ومع ذلك، تفيد التقارير الآن بأن الطرفين اتفقا على مواصلة تعاونهما، ولم يتبق سوى تأكيد التفاصيل النهائية.