هاري كين فقط يتفوق عليه.. إحصائية تنصف فينيسيوس بعد إقالة تشابي ألونسو!

بالأرقام: منذ تولي أربيلوا المسؤولية، سجل فينيسيوس 15 هدفاً في 23 مباراة، بينما سجل كين 24 هدفاً لصالح بطل ألمانيا التاريخي خلال الفترة نفسها. أما تحت قيادة ألونسو، فقد كان المهاجم أقل تهديداً أمام المرمى بكثير، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 33 مباراة.

وفقًا للتقارير، كان فينيسيوس ينتقد بشكل خاص أساليب وأسلوب ألونسو التدريبي في ريال مدريد. وصلت الخلافات المتكررة إلى ذروتها عندما تم استبداله خلال مباراة الكلاسيكو في أكتوبر، ويُقال إن تلك التوترات عجلت برحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في يناير. بعد أشهر، اعترف فينيسيوس علنًا بأن علاقتهما كانت متوترة.

ووفقاً لمحطة الإذاعة الإسبانية COPE، بدأ الخلاف منذ كأس العالم للأندية الصيف الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي ألونسو منصب المدير الفني خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

ووفقاً للتقرير، رد فينيسيوس بغضب عندما علم أنه سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء لصالح ثنائي هجومي يضم كيليان مبابي وجونزالو جارسيا. ثم عاد ألونسو عن قراره وأعاد النجم إلى التشكيلة الأساسية.