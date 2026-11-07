3 رسائل أمام ماينتس: ذات الأذنين تجبر هاري كين على "دوره الجديد" .. لا داع للقلق ولكن ذكره يا نوير بسيناريو ألمانيا!

من الصعب أن تجده لا يسجل أمام ماينتس، بل يصعب أن تقول لا يحرز من الأساس، ورغم ذلك، إلا أن "الأمير" هاري كين ترك بصمته، وقاد بايرن ميونخ للفوز خارج أرضه، بنتيجة (2-1)، في ميدان MEWA ارينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني "2026-2027".

كين كان مفتاح الفوز دون أن يسجل، حيث صنع هدفي البايرن، لكلٍ من يوشوا كيميتش ولينارت كارل في الدقيقتين 14 و57، فيما ردّ فيليب تيتس، هداف ماينتس، بالهدف الشرفي في الدقيقة 90+2.

هذا الانتصار السادس لا يعني أن صدارة العملاق البافاري في مأمن إطلاقًا، فلا يزال الصراع مشتعلًا مع بوروسيا دورتموند، الذي تقاسم معه رصيد الـ21 نقطة، كما تعادلا معًا في "كلاسيكر" الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد مانيتس عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وفيما يلي، يقدم موقع "GOAL"، أبرز السيناريوهات حول أداء هاري كين في مباراة ماينتس في الدوري الألماني..