بسبب ميسي ومبابي .. كواليس جديدة تكشف رفض هاري كين وأوليسي لباريس سان جيرمان

تلقى بريق باريس سان جيرمان ضربة قوية مع خروج النادي من حقبة "الجالاكتيكوس". وفي أعقاب رحيل ميسي ونيمار، ثم مبابي في نهاية المطاف، واجه بطل الدوري الفرنسي صعوبة في إقناع نخبة الأندية الأوروبية بأنه لا يزال وجهة من الطراز الأول.

داخليًا في باريس سان جيرمان، يُقال إن "كثيرًا من الأشخاص/اللاعبين اعتقدوا أن العملاق الباريسي سيعود ليكون ناديًا صغيرًا" بعد رحيل مبابي وميسي ونيمار.

انعكس هذا القلق الداخلي في سعيهم وراء أفضل اللاعبين، الذين بدأوا في البحث في أماكن أخرى عن ضمانات رياضية. وجدت قيادة النادي صعوبة متزايدة في بيع رؤية للمستقبل عندما انتقل جميع ركائز هويتهم العالمية في غضون فترة قصيرة، تاركين فراغًا في قوة النجوم في حديقة الأمراء.