مباشر
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
محمد سعيد و علي سمير

بسبب ميسي ومبابي .. كواليس جديدة تكشف رفض هاري كين وأوليسي لباريس سان جيرمان

شكوك ضخمة أثيرت حول النادي الفرنسي

واجه باريس سان جيرمان أزمة ثقة كبيرة على صعيد الانتقالات عقب رحيل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

ووفقًا لتقارير حديثة، رفض كل من هاري كين ومايكل أوليسي الانتقال إلى ملعب «حديقة الأمراء» مفضلين الانضمام إلى بايرن ميونخ، خوفًا من أن يكون العملاق الفرنسي في مسار يتجه نحو الانهيار.


  • شكوك حول مستقبل المشروع بعد رحيل النجوم

    تلقى بريق باريس سان جيرمان ضربة قوية مع خروج النادي من حقبة "الجالاكتيكوس". وفي أعقاب رحيل ميسي ونيمار، ثم مبابي في نهاية المطاف، واجه بطل الدوري الفرنسي صعوبة في إقناع نخبة الأندية الأوروبية بأنه لا يزال وجهة من الطراز الأول.

    داخليًا في باريس سان جيرمان، يُقال إن "كثيرًا من الأشخاص/اللاعبين اعتقدوا أن العملاق الباريسي سيعود ليكون ناديًا صغيرًا" بعد رحيل مبابي وميسي ونيمار.

    انعكس هذا القلق الداخلي في سعيهم وراء أفضل اللاعبين، الذين بدأوا في البحث في أماكن أخرى عن ضمانات رياضية. وجدت قيادة النادي صعوبة متزايدة في بيع رؤية للمستقبل عندما انتقل جميع ركائز هويتهم العالمية في غضون فترة قصيرة، تاركين فراغًا في قوة النجوم في حديقة الأمراء.

    كين وأولوية النجاح الأوروبي

    وفقًا لصحيفة «ليكيب»، كان كين هدفًا رئيسيًا للنادي الباريسي في سعيه لتعويض الأهداف التي خسرها برحيل مهاجميه.

    وذهب النادي إلى حد إجراء مفاوضات مكثفة مع المقربين من قائد المنتخب الإنجليزي. وأجرى العملاق الفرنسي محادثات مع شقيقه ووالده، لكن المهاجم لم يقتنع بالعرض المطروح.

    وكشف مصدر في باريس سان جيرمان عن سبب الرفض، قائلاً: "في سنه هذه، أراد كين الانضمام إلى نادٍ قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا على الفور. لم يكن يؤمن حقاً بمشروع باريس سان جيرمان". ونتيجة لذلك، اختار كين الاستقرار في بايرن ميونخ، تاركاً باريس يفكر في عجزه عن التعاقد مع خليفة من الطراز العالمي لخط هجومه.

  • أوليسي سار على نهج بايرن

    ولم يقتصر الرفض على النجوم المخضرمين أمثال كين؛ بل أبدت المواهب الشابة أيضًا تفضيلها للناادي الألماني. وكان أوليسي، الذي كان يثير ضجة كبيرة في كريستال بالاس، هدفًا رئيسيًا آخر قام بدراسة خياراته بعناية قبل أن يقرر أن تطوره الكروي سيكون أفضل بعيدًا عن العاصمة الفرنسية. وانضم في النهاية إلى كين في ملعب أليانز أرينا في صفقة ضخمة.

    تعترف مصادر باريس سان جيرمان بأنها كانت عاجزة عن فعل أي شيء بمجرد أن اتخذ اللاعب قراره. وفيما يتعلق بقرار الجناح، أشار النادي إلى: "كان الأمر متروكاً له لاتخاذ قراره. لقد وزن الأمور، ومثل الآخرين، اختار مشروعاً آخر".

    فجر جديد في عهد لويس إنريكي

    على الرغم من هذه الإخفاقات البارزة، تغيرت الصورة في باريس منذ ذلك الحين بعد فترة من التجديد التكتيكي. وقد ساعدت الهوية الجماعية التي أسسها لويس إنريكي في استعادة جزء من سمعة النادي التي تضررت.

    بينما كان كين وأوليس يخشيان في السابق من تراجع مستوى النادي، ظهرت بنية فريق أكثر تماسكاً، مما أدى إلى تحسن الأداء على الصعيد القاري وأسكت بعض المتشككين السابقين.

    وقد تبنى النادي الآن استراتيجية توظيف أكثر تركيزًا، مبتعدًا عن الهوس بالأفراد ومتجهًا نحو تشكيل فريق متوازن. تنص القواعد الداخلية الآن على أن كل رحيل يجب تعويضه عدديًا، مما يضمن بقاء الفريق قادرًا على المنافسة دون الاعتماد بالضرورة على التعاقدات "اللامعة" التي ميزت العقد الماضي.

