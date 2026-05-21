هل يغادر بعد كأس العالم؟ رئيس بايرن ميونخ : كين يفضل الانتظار قبل التجديد وهذا موقفنا من رحيل أوليسي!

ورغم أن الأجواء لا تزال إيجابية، يُتوقع أن تتضمن المفاوضات مناقشات مالية مهمة. وتشير التقارير إلى أن قائد منتخب إنجلترا يسعى للحصول على عرض مالي يعكس مكانته باعتباره رمز الفريق، وربما يريد تحقيق المساواة في الأجر مع زميله جمال موسيالا.

ولم يكن نفوذ كين أقوى من أي وقت مضى بعد موسم حطم الأرقام القياسية، حيث تجاوز حتى أعلى التوقعات في الدوري الألماني.

وقد وجد لاعب توتنهام السابق موطناً له في ميونخ، سواء داخل الملعب أو خارجه. وعلى الرغم من التكهنات المستمرة في وسائل الإعلام الإنجليزية بعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو كين مستقراً ومركزاً على بناء إرث له في ألمانيا.

ومع استقرار عائلته في بافاريا وحصوله على ألقاب كبرى بشكل منتظم في مسيرته، يُقال إن المهاجم يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قد يبقيه في النادي حتى عام 2030.