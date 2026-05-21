FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

هل يغادر بعد كأس العالم؟ رئيس بايرن ميونخ : كين يفضل الانتظار قبل التجديد وهذا موقفنا من رحيل أوليسي!

النجم الإنجليزي يطلب المساواة ماليًا مع جمال موسيالا

لا يبدو أن هاري كين في عجلة من أمره للتوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، على الرغم من حرص النادي البافاري على ضمان استمراره على المدى الطويل، وفقًا لرئيس النادي هربرت هاينر.

ويستمتع قائد منتخب إنجلترا بحياته في بافاريا، لكن يبدو أنه يفضل الانتظار حتى ما بعد كأس العالم لتوقيع أي تمديد لعقده في ملعب أليانز أرينا.

  • هدوء كين بشأن مستقبله مع بايرن

    أصبح المهاجم الهداف الوجه البارز بلا منازع لخط هجوم النادي، مما أدى إلى تكهنات مكثفة حول موعد التزامه رسميًا بتوقيع عقد جديد.

    ومع ذلك، كشف رئيس النادي هاينر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لا يتعرض لأي ضغوط لتوقيع تمديد عقده قبل سفره للانضمام إلى منتخب بلاده.

    وقال هاينر لصحيفة "فيلت": "لا شك في أننا نريد تمديد عقد هاري كين. وأعتقد أيضًا أن هاري يريد تجديد عقده معنا. لقد قال بنفسه إنه لا يشعر بأي ضغط على الإطلاق بشأن ما إذا كان يجب أن يحدث ذلك قبل كأس العالم أم بعده. إنه مرتاح للغاية بشأن هذا الأمر. ما كان مهمًا بالنسبة له هو التركيز أولاً على الموسم والأهداف مع بايرن ميونخ".

    التكافؤ المالي وتأثير موسيالا

    ورغم أن الأجواء لا تزال إيجابية، يُتوقع أن تتضمن المفاوضات مناقشات مالية مهمة. وتشير التقارير إلى أن قائد منتخب إنجلترا يسعى للحصول على عرض مالي يعكس مكانته باعتباره رمز الفريق، وربما يريد تحقيق المساواة في الأجر مع زميله جمال موسيالا.

    ولم يكن نفوذ كين أقوى من أي وقت مضى بعد موسم حطم الأرقام القياسية، حيث تجاوز حتى أعلى التوقعات في الدوري الألماني.

    وقد وجد لاعب توتنهام السابق موطناً له في ميونخ، سواء داخل الملعب أو خارجه. وعلى الرغم من التكهنات المستمرة في وسائل الإعلام الإنجليزية بعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو كين مستقراً ومركزاً على بناء إرث له في ألمانيا.

    ومع استقرار عائلته في بافاريا وحصوله على ألقاب كبرى بشكل منتظم في مسيرته، يُقال إن المهاجم يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قد يبقيه في النادي حتى عام 2030.

  • لا يبدو أن هناك فرصة لخروج مايكل أوليسي

    كين ليس النجم الهجومي الوحيد الذي يصر بايرن على الاحتفاظ به. فقد برز مايكل أوليسي بشكل لافت منذ الصيف الماضي الذي شهد استثمارات ضخمة في خط الهجوم، وسارع هاينر إلى نفي أي تكهنات حول رحيل اللاعب الفرنسي.

    وقال هاينر عندما سُئل عن مستقبل أوليسي: "بالتأكيد، لديه عقد حتى عام 2029. لقد تطور مايكل بشكل رائع لأنه أتيحت له الفرصة معنا لإثبات نفسه في فريق دولي من الطراز الأول. لدينا قوة هجومية قادرة على الصمود على الساحة العالمية. وهذا يفيد مايكل. علاوة على ذلك، لديه الفرصة للفوز بكل الألقاب معنا كل عام. لا أرى أي سبب يدعوه للبحث عن مكان آخر".

    السعي لتحقيق الثنائية ووضع معايير جديدة

    ينصب التركيز الحالي لفريق فينسنت كومباني على نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتجارت. ومن شأن الفوز أن يضمن تحقيق الثنائية المحلية ويكون بمثابة تتويج لموسم استثنائي بالفعل.

    وقال هاينر: "سيكون الفوز بالثنائية، بالطبع، تتويجاً رائعاً للموسم. وبعد أن دافع فريق السيدات عن اللقب، يجب على الرجال أن يحذوا حذوهن. نحن في نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 2020 ولا نريد العودة إلى ديارنا بلا شيء، لكن بشكل عام، كان الموسم رائعاً بالفعل. بايرن ميونخ في أفضل حالاته ويضع معايير دولية".

