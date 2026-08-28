هاري كين ضد شتوتجارت: العالم يتغيّر وأنت ثابت.. وجماهيرك لن تغفر للويس دياز إهدار "لقطتك الأعجوبية"

عندما يتم سؤال أي عاشق للساحرة المستديرة، عن أفضل المهاجمين في العالم حاليًا؛ فلابد أن يكون النجم الإنجليزي هاري كين، في المراكز الثلاثة الأولى.

نعم.. قد يرى البعض أن كين هو الأفضل، وقد يقول آخرون أنه يحتل "المركز الثاني"؛ لكن بالتأكيد عندما يتم ذكر اسمه، فلابد أن يتم وضعه بين ثلاثي المقدمة.

والجميل في النجم الإنجليزي البالغ من العمر 33 سنة؛ هو أنه لابد أن نتحدث بإيجابية عنه، سواء سجل أم لم يحرز أي هدف في المباريات.

وهذا ما حدث في فوز فريقه بايرن ميونخ (5-1) ضد نادي شتوتجارت، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل للبايرن كل من "دايوت أوباميكانو، مايكل أوليسي، أليكساندر بافلوفيتش ولويس دياز"؛ بينما أحرز نجم شتوتجارت جوشوا فاجنومان هدف فريقه الوحيد، وآخر بـ"الخطأ" في مرماه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين ضد شتوتجارت..