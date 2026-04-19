بايرن ميونخ بطل ألمانيا "كالعادة": كسر أسطورة إيفرتون ليس بعيدًا يا هاري كين .. وحان وقت الثأر من باريس!

هيا بنا نرتدي قمصان التتويج، ونحتفل بالعملاق بايرن ميونخ، الذي حسم لقب البوندسليجا، للموسم الثاني على التوالي.

هيا ننظر مجددًا في عيون المحارب الإنجليزي هاري كين، ونشاهدها وهي تترقرق بالدموع، وهو الذي عرف طريق الألقاب الجماعية مع بايرن ميونخ، فبعد سنوات من الجفاء مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي، ها هو كين يحقق لقبه الثالث مع العملاق البافاري.

رحلته من "فتّاك" توتنهام إلى "سفّاح" بايرن ميونخ، فيها لا يكفّ النجم الإنجليزي هاري كين عن إمطار شباك خصومه، بعدما قاد العملاق البافاري لانتصار على شتوتجارت بنتيجة (4-2)، على ملعب أليانز أرينا، ضمن حساب الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

سيناريو ليس جديدًا، بايرن ميونخ يتأخر ثم يعود، فبعد تقدم كريس فوريتش، لشتوتجارت في الدقيقة 21، جاء الرد بثلاثية رافائيل جيريرو ونيكولاس جاكسون وألفونسو دافيز، فيما وضع "البديل" هاري كين، بصمته في الهدف الرابع، خلال الدقائق 31 و33 و37 و52، بينما قلص تشيما أندريس الفارق بتصويبة رائعة في الدقيقة 88.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هاري كين في مواجهة بايرن ميونخ وشتوتجارت..



