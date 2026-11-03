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زهيرة عادل

طالته "انتكاسة" نجم باريس لكن ما فعله مع زميله يشفع له .. هاري كين "نصف بالوندوري" في قمة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد

فقرات ومقالات
هاري كين
أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
كونراد لايمر
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان

ماذا قدم الأمير هاري أمام الروخيبلانكوس؟

بعد التعثر في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا 2026-27، وبينما ظن الكثيرون أن مهمة بايرن ميونخ شبه مستحيلة على استاد ميتروبوليتانو، أتت العودة للانتصارات للبافاري على جسد أتلتيكو مدريد في عقر داره!

رفاق الإنجليزي "البالوندوري" هاري كين نجحوا يوم الثلاثاء، بالفوز أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ثنائية البافاري سجلها لينارت كارل وكونراد لايمر، في الدقيقتين 54 و74 من عمر المباراة، ليعود معها بايرن ميونخ لحصد النقاط كاملة في البطولة القارية.

هذا الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة الثامنة في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الروخيبلانكوس عند النقطة الرابعة في المركز الـ22.

لكن بعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن هاري كين، الذي خاض مباراته الثانية الليلة بعد حصده الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال عام 2026 قبل أيام قليلة، لكنه لم يكن في أفضل حالاته أمام أتلتيكو مدريد..

  • انتكاسة الكرة الذهبية!

    النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ المتوج بالكرة الذهبية 2025، جعل مصطلح "انتكاسة البالون دور" ينتشر بعد ما حدث له العام الماضي عقب الحفل، حيث طاردته إصابات متلاحقة، مع تراجع مستواه.

    والليلة عاد هذا المصطلح "انتكاسة الكرة الذهبية" ليُتداول من جديد، لكن هذه المرة عن الأمير هاري، حيث سخر منه الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

    صاحب الـ33 عامًا صام عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي مع بايرن ميونخ؛ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، وهما المباراتان اللاتان لعبهما منذ حفل "فرانس فوتبول".

    وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغيب بها كين عن التهديف منذ انطلاق النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده – حتى الآن – عند أربعة أهداف، وعلى إثر ذلك، فشل في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأعلى معدل تهديفي متتالي في البطولة القارية.

    صاروخ ماديرا نجح في التسجيل في 11 مباراة متتالية بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد كين الليلة عند عشر مباريات فقط.

    لكن "انتكاسة الكرة الذهبية" بالنسبة لهاري كين لم تقتصر فقط على صومه عن التهديف، بل انعكست على مجمل أدائه..

  • تسديدات بلا هدف

    هل تعلم – عزيزي القارئ – أن هاري كين سدد خمس تسديدات أمام أتلتيكو مدريد، ولم تكن أي منها على المرمى؟

    كين بدأ التسديد منذ الدقيقة 27، حيث كان منفردًا بالحارس يان أوبلاك، لكن ظهره للمرمى، وحاول تسديد شبه مقصيلة، لكن كرته مرت بجوار القائم.

    وتكررت المحاولة في الدقيقة 52، حيث سدد الإنجليزي من على حدود منطقة جزاء الروخيبلانكوس، لكن مصير تسديدته بجوار القائم من جديد.

    أعلى العارضة كان له نصيبًا كذلك من تسديدات كين الليلة؛ إحداها كان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69، والثانية في الدقيقة 70 من داخل الـ18 بعد انفراد بأوبلاك وإن كان متسللًا في الأساس، والثالثة في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

    وعلى إثر كل ذلك وقلة تركيزه، أهدر كين فرصة تسجيل هدفين، على الأقل!

  • تفاخر بميزته فتحولت إلى عيب أمام أتلتيكو مدريد

    استمرارًا مع الحديث عن سلبيات هاري كين في مواجهة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، فبخلاف تسديداته غير المتقنة، تحولت ميزته الفارقة عن أي مهاجم آخر إلى عيب الليلة في نادرة من النوادر مؤخرًا..

    قبل ساعات من مواجهة الفريق المدريدي، صرح كين قائلًا: "ليس هناك الكثير من المهاجمين الذين يلعبون بطريقتي ويحققون أرقامي، في الوقت الذي يتراجعون فيه إلى خط الوسط والدفاع ويساعدون في مناطق مختلفة عديدة" .. صدق الإنجليزي، لكنه لم يطبق ذلك عمليًا أمام الروخيبلانكوس.

    صاحب الـ33 عامًا شارك بالفعل الليلة في بناء اللعب من وسط الملعب، وإن كان بطريقة غير مؤثرة بدرجة كبيرة، لكن بجانب ذلك، عابه البطء الكبير في العودة إلى منطقة جزاء بايرن ميونخ، ما أبطل أكثر من هجمة مرتدة على فريقه في ظل الفراغ داخل صندوق العمليات.

    ناهيك عن سوء قراراته في مناطق الخطورة، ففي الوقت الذي ننتظر به أن يمرر الكرة لزميله أو أن يتقدم بها إلى الأمام .. يفضل التسديد من بعيد، وحينما يكون في مكان يؤهله للتسديد مباشرةً على المرمى .. نجده يفضل التمرير لزملائه، لصناعة الفرص!

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  • "أسيست" لايمر يشفع له

    لكن الصورة لم تكن ضبابية بالكامل فيما قدمه هاري كين بمواجهة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، فلقطة واحدة تشفع له كل ما سبق، ونجح من خلالها في تأمين الثلاث نقاط من داخل ميتروبوليتانو، الذي فشلت الفرق الألمانية في العودة بالفوز منه في آخر 16 مباراة..

    في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وبرؤية أكثر من رائعة للملعب، لمح كين زميله كونراد لايمر قادم من الخلف دون أي مضايقة دفاعية، ليطلب الكرة على الفور، ثم أرسل عرضية من الجهة اليسرى إلى اليمنى داخل منطقة الجزاء لايمر، ليسدد الأخير تسديدة أكثر من رائعة في سقف المرمى من فوق الحارس يان أوبلاك.

    تمريرة حاسمة أكثر من رائعة، كللها لايمر بهدف يفوقها في الجمالية، ليُنسي به الجماهير سوء ما قدمه هاري كين قبله!