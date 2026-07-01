هاري كين يتحدى مزاعم "التلاعب" ضد إنجلترا: ظلموا صفقة برشلونة فجاء الرد قويًا.. وحان الوقت لـ"احترام" قائد ثورة الكونغو

عاش عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، ليلة مونديالية مثيرة للغاية؛ نجا فيها المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بإعجوبة، من واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026.

منتخب إنجلترا قلب تأخُره بهدف، إلى الفوز (2-1) ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدّم الكونغوليون أولًا، بواسطة نجمهم بريان سيبينجا في الدقيقة السابعة؛ قبل أن يرد الإنجليز بثنائية مُتأخرة عن طريق هاري كين، في الدقيقتين 75 و86.

وعلى الرغم من الهزيمة ضد الإنجليز؛ شاهدنا "ملحمة كروية" من المننتخب الكونغولي الأول لكرة القدم، الذي خانته الخبرات في النهاية.

أما الإنجليز سيواجهون بهذه النتيجة، "أصحاب الأرض" المكسيك، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026؛ رغم تعالي الأصوات بشأن نظرية المؤامرة والتلاعب ضدهم، في البداية.

نعم.. بعد تجاهُل الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلتي جزاء" للإنجليز، خلال مجريات الشوط الأول ضد الكونغو، تعالت بعض الأصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ التي تزعم وجود مؤامرة لإخراج منتخب "الأسود الثلاثة"، وتسهيل مهمة المكسيكيين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إنجلترا الصعب على الكونغو..