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أحمد فرهود

هاري كين ضد تشيكيا: هدف مع إنجلترا ينسينا تصرفه غير الرياضي.. و"لا لسرقة الأضواء" من زملائك المتألقين!

فقرات ومقالات
هاري كين
انتوني جوردون
إنجلترا
تشيكيا ضد إنجلترا
تشيكيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

حلقة جديدة من مسلسل أهداف هاري كين.. ولكن!

لا جديد يُذكر أو قديم يُعاد؛ فطالما هُناك مباراة يتواجد فيها المهاجم الإنجليزي هاري كين على أرضية المستطيل الأخضر، فلابد أن نجد اسمه بين مسجلي الأهداف.

هذا ما حدث في مباراة منتخب إنجلترا ضد مستضيفه التشيكي، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

إنجلترا فازت (2-0) على منتخب تشيكيا الأول لكرة القدم؛ بواسطة أنتوني جوردون وكين، في الدقيقتين 47 و69 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في "المجموعة الثالثة"؛ ليحتل الوصافة بفارق الأهداف عن تشيكيا الثالثة، في الوقت الذي تتصدر فيه إسبانيا برصيد 6 نقاط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين في مباراة إنجلترا وتشيكيا..

  • هاري كين يواصل أهدافه في التوقف الدولي الحالي

    واصل هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، تسجيل الهدف تلو الآخر مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

    نعم.. كين سجل هدفًا؛ ليقود إنجلترا للفوز (2-0) على منتخب تشيكيا الأول لكرة القدم، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    هذا الهدف؛ يأتي بعدما نجح المهاجم الإنجليزي المخضرم في هز شباك منتخب إسبانيا أيضًا، مساء يوم السبت الماضي.

    لكن وقتها؛ خسرت إنجلترا (2-3) أمام منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، مع إهدار كين "ركلة جزاء".

    * وفيما يلي.. أرقام هاري كين مع منتخب إنجلترا:

    * مباريات: 123.

    * دقائق: 9.618.

    * مساهمات تهديفية: 107.

    * أهداف: 87.

    * تمريرات حاسمة: 20.

  • ماذا قدّم هاري كين في مباراة إنجلترا وتشيكيا؟

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ يجب الحديث عما قدّمه المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين ضد منتخب تشيكيا، مساء يوم الثلاثاء.

    كين لم يقدّم مستوى فنيًا كبيرًا، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ ولكنه ساعد زملاءه بأسلوبه المعتاد في سحب المدافعين وفتح المساحات، مع تشكيل خطورة من فترة إلى أخرى.

    أخطر فرص كين؛ تلك التي جاءت من تسديدة قوية في نهاية الشوط الأول، أبعدها الحارس التشيكي إلى "ركلة ركنية".

    أي أنه يُمكن تلخيص أداء كين، في مباراة إنجلترا وتشيكيا مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ فيما يلي:

    * أولًا: العودة إلى الخلف مع تحرك مستمر فوق أرضية الملعب؛ لفتح المساحات لزملائه.

    * ثانيًا: التسديد من بعيد مع إيجاد التمركز الجيد؛ لاستقبال الكرة الثانية العائدة من الخصم.

    * ثالثًا: تفاهم جيد مع زملائه فوق أرضية الملعب؛ خاصة الجناح الأيسر أنتوني جوردون.

  • تصرف "غير رياضي" من هاري كين ضد تشيكيا

    ورغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن مباراة منتخب إنجلترا ضد تشيكيا، مساء يوم الثلاثاء، شهدت لقطة غير جيدة من المهاجم المخضرم هاري كين.

    اللقطة جاءت في الدقيقة التاسعة فقط، من انطلاق مباراة الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ حيث جمعته مع لوكاس سيرف، متوسط ميدان منتخب تشيكيا الأول لكرة القدم.

    ويُمكن تلخيص هذه اللقطة، في مجموعة من النقاط السريعة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: كين كان يتعرض للمراقبة والشد من سيرف.

    * ثانيًا: كين حاول أكثر من مرة الهروب من رقابة سيرف.

    * ثالثًا: كين دفع سيرف بقوة كبيرة للغاية للتخلص من رقابته.

    هُنا.. سقط اللاعب التشيكي على أرضية الملعب متألمًا، من قوة دفع المهاجم الإنجليزي؛ الذي نجا من الحصول على عقوبة من حكم المباراة.

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  • هاري كين.. لا لسرقة الأضواء من زملائك المتألقين!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أن المهاجم الإنجليزي هاري كين قدّم مباراة جيدة ضد منتخب تشيكيا، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الإبهار.

    وأساسًا.. كين في أحيانٍ كثيرة، يختفي خلال المباراة؛ ثم يظهر ببعض الفرص الخطيرة للغاية، أو يهز شباك الخصم.

    وهذا ما حدث في مباراة منتخب إنجلترا ضد تشيكيا، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    لكن نظرًا لأن اسمه كين؛ فهو دائمًا من يخطف الأضواء بأهدافه أو بعض فرصه الخطيرة، حتى ولو كان هناك لاعبون آخرون يتألقون.

    على سبيل المثال؛ أفضل نجوم منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالية بلا منازع، يبقى هو أنتوني جوردون.

    جوردون الذي انتقل من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى العملاق الكتالوني برشلونة، صيف العام الحالي 2026؛ يقدّم كل شيء في كرة القدم خلال التوقف الدولي الحالي، كالتالي:

    * أولًا: تسجيل الأهداف.

    * ثانيًا: إيجاد الحلول الهجومية.

    * ثالثًا: صناعة الفرص لزملائه.

    * رابعًا: تقديم لمسات فنية رائعة.

    * خامسًا: تخليص منتخبه من الضغط.

    وسجل جوردون هدفًا ضد منتخب إسبانيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ قبل أن يحرز آخر ضد تشيكيا، في الأسبوع الثاني.

    وربما حان الوقت الآن للإنجليز، أن يحترموا أنتوني جوردون أكثر؛ فكما قال هو: "كان يتم النظر إليه في بلاده، على أنه مجرد لاعب سريع فقط؛ ولكنه حظي بالاحترام الكروي بعد انتقاله إلى برشلونة".

    أي أنه لابد من تقدير لاعبين مثل جوردون، داخل صفوف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، من قِبل الجماهير والنقاد الرياضيين والإعلاميين؛ وعدم توجه الأنظار إلى كين أو جود بيلينجهام، فقط.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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