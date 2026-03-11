Getty/GOAL
هاري ريدناب يعود إلى توتنهام؟ مدرب توتنهام السابق مستعد ليحل محل إيغور تودور مع اشتداد حدة الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
ريدكناب يعبّر بوضوح عن مشاعره بشأن عودته إلى توتنهام
ريدكناب، الذي قضى أربع سنوات في قيادة النادي اللندني ونجح في قيادته إلى نهائي كأس الرابطة، ابتعد عن عالم كرة القدم لمدة تسع سنوات بعد فترة قصيرة قضاها في بيرمنغهام سيتي. ومع ذلك، مع مواجهة توتنهام معركة هبوط مفاجئة، يقول المدرب البالغ من العمر 79 عامًا إنه سيكون سعيدًا بتولي منصبه في ظل الصعوبات الحالية التي يواجهها النادي.
وقال المدرب المخضرم لوكالة الأنباء البريطانية "ذا برسأسوسيشن"في سباق تشيلتنهام: "سُئلت عدة مرات عما إذا كنت سأعود إلى توتنهام، ولكن هذا لن يحدث على الأرجح، أليس كذلك؟ هل سأعود؟ بالطبع سأعود، ولكنني أشك كثيرًا في أن هذا سيحدث.
"لديهم كل ما يلزم للبقاء في الدوري، لكن الأمر سيكون صعبًا. أنا أتابع مبارياتهم، ونوتنغهام فورست يلعب بشكل جيد، ووست هام يلعب بشكل جيد جدًا، سيكون الأمر صعبًا على توتنهام".
على الرغم من التكهنات المتزايدة، يصر ريدكناب على أنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي من إدارة توتنهام. في الوقت الحالي، يركز المدرب السابق لبورتسموث اهتمامه على مضمار السباق بدلاً من ملعب كرة القدم. "اهتمامي الوحيد في الوقت الحالي هو The Jukebox Man في كأس الذهب، لم يعد لي أي علاقة بتوتنهام"، أعلن.
مع وجود النادي على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، اختتم ريدكناب حديثه برسالة طيبة لفريقيه السابقين. "لم يتصلوا بي، على الإطلاق"، أكد. "آمل أن يبقى توتنهام في الدوري، وآمل أن يبقى وست هام في الدوري".
- Getty Images Sport
الضغط يتزايد على تيودور بعد انهيار مدريد
جاءت المطالبة بالتغيير الفوري في أعقاب الهزيمة المذلة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، مما جعل إيغور تودور أول مدرب في تاريخ النادي يخسر أول أربع مباريات له. طالب اتحاد مشجعي توتنهام هوتسبير (THST) على الفور باتخاذ "إجراءات طارئة" لمعالجة الأداء السيئ للفريق، وأصدر بيانًا لاذعًا بشأن سلسلة الهزائم الست المتتالية الحالية.
اعتمد بيان THST بشكل كبير على الإدانة المباشرة، حيث جاء فيه: "هذا أمر يدل على الحالة السيئة التي يمر بها توتنهام في الوقت الحالي. هناك حاجة إلى إجراءات طارئة لأننا الآن نسير كالمشي أثناء النوم على حافة الهاوية". كما طالبوا بمساءلة المسؤولين عن سفر المشجعين، مضيفين: "على الأقل، يجب أن يتم تعويض المشجعين الذين سافروا إلى مدريد عن تذاكر المباراة".
كينسكي يعاني كابوس دوري أبطال أوروبا
كان انهيار مدريد بسبب الظهور الكارثي للاعب أنتونين كينسكي البالغ من العمر 22 عامًا في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام. عانى اللاعب الدولي التشيكي من بداية كابوسية في الدقيقة السادسة عندما سمح انزلاق كارثي لماركوس لورينتي بتسجيل الهدف الأول. بعد ثماني دقائق، ضاعف أنطوان جريزمان النتيجة، تاركًا الزوار في حالة من الذهول. وتفاقمت أمسية كينسكي في الدقيقة 15 عندما أهدى الكرة بشكل غير مفهوم إلى جوليان ألفاريز، الذي سجل بسهولة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد. ووضع الشاب رأسه بين يديه بحزن شديد قبل أن يستبدله المدرب المؤقت تودور بلا رحمة بغولييلمو فيكاريو بعد 17 دقيقة فقط، واتجه اللاعب المحبط إلى النفق دون أن يلاحظه أحد.
بعد المباراة، قال المدرب: "ما حدث نادر جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا، ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. موقف لا يصدق، لا يوجد ما يمكن تعليقه"، صرح تودور. "كان هذا، قبل المباراة، الخيار الصحيح في مثل هذه اللحظة، مع الضغط على فيكاريو، ومنافسة أخرى. توني حارس مرمى جيد جدًا. كان هذا القرار الصحيح بالنسبة لي. بعد ذلك، بالطبع، من السهل القول إن هذا لم يكن القرار الصحيح. لذا أوضحت ذلك لتوني أيضًا، بعد المباراة: إنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد".
- Getty Images Sport
سلسلة الهزائم تهدد فرص البقاء في أنفيلد
الضغط يصل إلى ذروته قبل مباراة الأحد الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول في أنفيلد. لم يحقق النادي أي فوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر، ومنذ أن حل تودور محل توماس فرانك الشهر الماضي، شهد النادي سلسلة كارثية من أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات، مما تركه على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.
