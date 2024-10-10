"صورة سيلفي للتاريخ" .. هاتف ذكي يتصارع على حمله أفضل نجوم أوروبا!

يا تُرى ما القصة وراء هذا الهاتف!

كان مشهد ظهور نجوم كرة القدم الأوروبية بأحد الهواتف الذكية الشهيرة مثيرًا لانتباه الجماهير خلال أحداث بطولة "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا، والتي توجت إسبانيا بلقبها في النهاية.

وظهر نجوم مثل جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، ولامين يامال ونيكو ويليامز، نجمي منتخب إسبانيا، ونجولو كانتي، لاعب منتخب فرنسا، وإلكاي جوندوجان، لاعب منتخب ألمانيا، حاملين هاتف "فيفو" لالتقاط صور "سيلفي" مع جائزة الأفضل في المباراة.

وأثار هذا الظهور المتكرر لنفس الهاتف المحمول من شركة "فيفو" في أيدي نجوم أوروبا تساؤلات الجماهير حول هذا الأمر، إذ ليس من المعقول أنهم اتفقوا جميعًا على شراء نفس الهاتف.

الأمر ليس سرًا على الإطلاق، فقد أدركت الجماهير الحقيقة عندما تم الإعلان عن أن شركة "فيفو" هي إحدى رعاة كأس أمم أوروبا 2024. وقد اتفقت "فيفو" مع "اليويفا" على رعاية جائزة "رجل المباراة"، التي تمنحها اللجنة المنظمة لأفضل لاعب في كل مباراة في "يورو 2024"، بحيث يكون هاتف "فيفو" هو الهاتف الرسمي للبطولة.

وكان من حسن حظ شركة "فيفو" أن أغلب المباريات شهدت تألقًا واضحًا لنجوم ذوي قيمة تسويقية عالية ولديهم شعبية كبيرة لدى الجماهير، مما أتاح لهم استغلال الأمر دعائيًا بأفضل صورة ممكنة.

وظهر النجوم الفائزون بجوائز "رجل المباراة" طوال البطولة وهم يلتقطون صور "سيلفي" لأنفسهم مع الجائزة، باستخدام أحدث موديل من هواتف الشركة كنوع من الدعاية. كما تم نقش اسم الشركة على الجائزة التي حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة.

وكان من أبرز النجوم الذين روجوا لهاتف "فيفو" الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، المرشح بقوة هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بالإضافة إلى الفتى المدلل لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة القارية.

ولا يمكن إغفال نجولو كانتي، نجم اتحاد جدة السعودي ومنتخب فرنسا، الذي رغم كونه لاعب وسط مدافع، تمكن من تحقيق جائزة "رجل المباراة" في مباراتين متتاليتين أمام النمسا وهولندا، مما جعله يظهر بهاتف "فيفو" مرتين متتاليتين خلال البطولة.

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