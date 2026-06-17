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علي سمير

بالتعاون مع قاهر الأردن .. ميسي يتلاعب بقائمة "الأكبر تسجيلًا في المونديال" ورونالدو ينتظر لإفساد تفوقه

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم
النمسا ضد الأردن
النمسا
الأردن
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
ماركو أرناوتوفيتش
الكونغو الديمقراطية

تغييرات في قائمة أكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم

"صدقوني إنه لا يعرف الأرقام التي يحطمها" .. هكذا علق رودريجو دي بول صديق ليونيل ميسي وزميله في منتخب الأرجنتين، بعد انتصار بلادهما على الجزائر في كأس العالم 2026.

الأرجنتين افتتحت مسيرتها في المونديال المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بأفضل شكل ممكن، وانتصرت على الجزائر بثلاثية نظيفة، بفضل "هاتريك ليونيل ميسي".

تألق نجم إنتر ميامي وعزفه المنفرد ضد ممثل العرب وإفريقيا، جعله الهداف التاريخي لبطولات المونديال مع الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا، ولكنها ليست النهاية.

القصة لا تزال مستمرة، وإن لم يعرف ميسي بالأرقام التي يطاردها كما قال دي بول، دعونا نساعده بهذا الرقم الجديد الذي يتنافس عليه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو!


  • messi Getty Images

    سباق أكبر من سجل في كأس العالم

    الموقع الرسمي للاتحاد الدولي القدم "فيفا" سبق أن نشر القائمة الكاملة لأكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في بطولات المونديال، والتي يتواجد فيها رونالدو وميسي بمراكز متباينة.

    ميسي كان يحتل المركز الخامس عشر بهذه القائمة قبل انطلاق المونديال الحالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالتسجيل في شباك فرنسا بنهائي كأس العالم 2022 الذي حصلت عليه بلاده.

    ولكن بعد تسجيله اليوم أول هاتريك مونديالي له ضد الجزائر، أصبح ليو في المركز الثالث ضمن هذا التصنيف، خلف النجم الكاميروني السابق روجيه ميلا "سجل وعمره "42 عامًا و39 يومًا"، والبرتغالي بيبي "سجل بعمر 39 سنة و283 يومًا".

    وذلك بعدما تمكن من هز شباك الجزائر وعمره 38 عامًا و358 يومًا، حيث قفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

    وتبدو حظوظ ميسي مستحيلة في تخطي رقم بيبي، خاصة وأن المونديال الحالي، سيكون على الأرجح هو الأخير له في مسيرته الكروية، لذلك طموحه سيتوقف عند المركز الثالث وربما الرابع الآن لو سجل كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    ماذا عن رونالدو؟


    لا يجب أن ننسى نجم النصر السعودي، الذي تواجد في المركز الثالث لأكبر اللاعبين تسجيلًا في المونديال قبل النسخة الحالية المقامة في أمريكا الشمالية.

    آخر أهداف رونالدو المونديالية كانت أمام غانا في كأس العالم 2022، وعمره وقتها كان 37 عامًا و292 يومًا، وفرصته قوية للغاية من أجل زيارة الشباك ضمن كتيبة المدرب روبرتو مارتينيز.

    لو نجح رونالدو في التسجيل بالبطولة الحالية، سيصبح في المركز الثاني ويتفوق على ميسي وبيبي، لأنه يبلغ من العمر الآن 41 عامًا و132 يومًا، ليصبح خلف روجيه ميلا المتصدر.

    هل يواصل رونالدو رحلته حتى يتفوق على ميلا في كأس العالم 2030؟ أمر في غاية الصعوبة ولكن مع البرتغالي لا يوجد مستحيل.

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    القائمة الحالية لأكبر اللاعبين تسجيلًا في كأس العالم

    أحدث المنضمين بعد ميسي، هو ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا المخضرم، بعد نجاحه في هز شباك الأردن خلال الفوز 3/1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

    1 - روجيه ميلا – 42 سنة و39 يومًا

    2 - بيبي – 39 سنة و283 يومًا

    3 - ليونيل ميسي - 38 عامًا و358 يومًا

    4 - كريستيانو رونالدو – 37 سنة و292 يومًا

    5 - جونار جرين – 37 سنة و236 يومًا

    6 - كواوتيموك بلانكو – 37 سنة و151 يومًا

    7 - فيليبي بالوي – 37 سنة و120 يومًا

    8 - ماركو أرناوتوفيتش - 37 سنة و58 يومًا

    9 - أوبدوليو فاريلا – 36 سنة و279 يومًا

    10 - مارتن باليرمو – 36 سنة و227 يومًا