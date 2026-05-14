هاتريك مسروق يبعده عن رونالدو .. ميسي "أدار الفوضى" أمام سينسيناتي و"بوشكاش المزيفة" حولت تألقه إلى أضحوكة!

منذ قدوم المدرب جوليرمو أنخيل هويوس، يحاول إنتر ميامي تقديم نسخة متوازنة بين الدفاع والهجوم، هدفها الفوز بغض النظر عن عدد الأهداف المُسجلة، بجانب الدور المُحوري الذي يلعبه ميسي في صناعة الفارق وخلق المساحات والفوضى.

ولكن مباراة اليوم كانت مختلفة عما يحاول جوليرمو تطبيقه، الفوضى كانت في كل مكان، ونجح ميسي في إدارتها بأفضل شكل ممكن، ليدفع أصحاب الأرض الثمن بعدم الالتزام الدفاعي أمام فريق يجيد تسجيل الأهداف.

شعار إنتر اليوم كان التسجيل أكثر من الخصم مهما كانت الطريقة والتفاصيل، لما لا وهم لديهم ليونيل ميسي؟ الذي يستحق أن يكون رجلًا لهذه المواجهة بمسافة عن أي لاعب آخر.

سينسيناتي قاتل وتقدم في النتيجة مرتين، وميسي ظهر في كل منهما لقلب الطاولة لصالح فريقه، الأولى سجل التعادل لتصبح 2/2، والثانية صنع هدفًا لزميله لمعادلة الكفة من جديد قبل انتزاع الفوز.

الغريب أن مباراة سينسيناتي لم تشهد أي مراوغة ناجحة للنجم الأرجنتيني، ولكنها جسدت قدرته على حمل الكرة نحو مناطق الخطورة لدى الفريق الخصم، حيث فعل ذلك 23 مرة، 4 منها أدت إلى فرص خطيرة.

وبجانب الثنائية التي سجلها ميسي، قام اللاعب بلعب تمريرة حاسمة، بصناعة الهدف الثالث لزميله سيلفيتي، والذي أعاد ميامي للصورة مجددًا بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3/2.



