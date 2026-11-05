لا يفعل أي شيء "حرفيًا" .. دوفيكاس وحش أطلقه فابريجاس لتخطي هالاند ومبابي "على طريقة البلياردو"!

لو نظرنا إلى مسيرة دوفيكاس، سنجد أنها كانت عادية بشكل كبير قبل وصوله إلى كومو، حيث بدأ مع شباب تريبوليس في اليونان، ثم انضم في وقت لاحق إلى أسترياس تريبولي، ومنه لفولوس ثم أوتريخت وسيلتا فيجو وصولًا بتجربته الحالية في الدوري الإيطالي.
السجل التهديفي لدوفيكاس مع الأندية التي لعب لها جاءت منذ خروجه من اليونان جاءت كالتالي :
موسم 2021/2022 "أوتريخت" : سجل 10 أهداف في 37 مباراة
موسم 2022/2023 "أوتريخت" : سجل 22 هدفًا وصنع 4 في 38 مباراة
موسم 2023/2024 "سيلتا فيجو" : سجل 13 هدفًا في 37 مباراة
موسم 2024/2025 "سيلتا فيجو" : سجل 7 أهداف وصنع 3 في 34 مباراة
موسم 2025/2026 "كومو" : سجل 17 هدفًا في 44 مباراة
أرقام أغلبها عادية للغاية، باستثناء الموسم الذي أحرزه في 22 هدفًا مع أوتريخت، ولكن للأمانة تسجيل هذا العدد لا يعني الكثير بالنسبة للدوري الهولندي، العديد من اللاعبين أحرزوا أكثر من ذلك وعجزوا عن تكرار ولو حتى نصف الأرقام في الدوريات الكبرى.
وحتى في الموسم الماضي مع كومو عندما أحرز 17 هدفًا، كان دوفيكاس "جيدًا" وليس مبهرًا بهذه الطريقة، مما دفع كومو للذهاب من أجل التعاقد مع مويس كين من فيورنتينا، لأن فابريجاس كان يؤمن بداخله أنه لو أراد الظهور بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا وعلى المستوى المحلي، فعليه التعاقد مع مهاجم أفضل من اللاعب اليوناني.
وتشاء الأقدار أن يتعرض كين لإصابة قوية في بداية أكتوبر 2026 لتتعطل انطلاقته تمامًا مع فريقه الجديد، مما منح دوفيكاس الفرصة للإعلان عن نفسه لفابريجاس قائلًا له:"أنا هنا، لست بحاجة لمهاجم آخر".
ومن المتوقع أن يجد كين صعوبة شديدة في اللعب أساسي عند عودته في ديسمبر القادم، لأن دوفيكاس جعل نفسه سريعًا أحد أهم المهاجمين في أوروبا بفضل تطوره وتأقلمه على طريقة لعب كومو، ووضع نفسه في المكان الصحيح دائمًا من أجل هز الشباك، وكأن فابريجاس صنع وحشًا يستخدمه لإسقاط المنافسين ولن يستطيع وضعه على الدكة.