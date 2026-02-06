Goal.com
مباشر
RonaldoGoal Ar / Social
علي سمير

"أرسل له هدية عيد ميلاده" .. سخرية برازيلية من رونالدو بعد هاتريك بنزيما في الأخدود!

المهاجم الفرنسي حقق أفضل بداية ممكنة لمسيرته مع الزعيم

وسط حالة الجدل المحيطة بصفقة انتقاله من الاتحاد إلى صفوف النصر، قرر كريم بنزيما الإعلان عن نفسه مبكرًا، بتسجيل "هاتريك" في شباك الأخدود بدوري روشن السعودي.

الصفقة لم تمر مرور الكرام وأحدثت ضجة هائلة، تسببت في امتناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريقه النصر، لاعتقاده بأن انضمام بنزيما للهلال، يأتي كمساعدة للزعيم على حساب باقي المنافسين.

المهاجم الفرنسي المخضرم لم يتأثر كثيرًا بكل ما أثير حوله، وقرر الانطلاق برحلته الجديدة مع الهلال بأفضل شكل ممكن، عن طريق تسجيل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة، في فوز الهلال 6/0 على الأخدود بالجولة 21 من بطولة الدوري.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سخرية من رونالدو

    الجدل المثار حول رونالدو وبنزيما، لا يقتصر فقط على الرأي العام السعودي، هناك حالة واضحة من الاهتمام بكل ما يحدث في دوري روشن خلال الأيام الماضية من مختلف الصحف العالمية.

    شبكة "TNT" البرازيلية، قررت استغلال المصادفة بتزامن هاتريك بنزيما الأول مع النصر، باحتفال رونالدو "الغاضب من الصفقة" ببلوغه 41 سنة.

    وقالت الشبكة:"بنزيما سجل هاتريك مع الهلال كهدية لرونالدو في يوم ميلاده".

    • إعلان
  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رونالدو يغيب عن كلاسيكو الاتحاد والنصر

    أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو "غياب" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    رومانو نفى معاناة رونالدو من أي إصابة، أو وجود خلافات بينه ومسؤولي النصر والجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

    وأكد رومانو أن غياب رونالدو، عن كلاسيكو النصر والاتحاد؛ لأنه ما يزال غاضبًا من صندوق الاستثمارات السعودي، بسبب ميركاتو الهلال الناري في يناير 2026.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "كريستيانو لا يفهم كيف للهلال، أن يحصل على هذا الميركاتو، ويتعاقد مع نجم مثل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في منتصف الموسم؛ بينما النصر التابع لنفس الجهة وهي صندوق الاستثمارات، يُعاني لجلب الصفقات".

  • رد سعودي على اتهامات رونالدو

    تحدث مسؤول بالرابطة السعودية المحترفة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

    هذا المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى رونالدو؛ قائلًا: "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

    ونفى المسؤول السعودي إدعاءات الأسطورة البرتغالية، بحصول نادي الهلال على مساعدات خاصة، أو وضع عوائق أمام النصر؛ مشددًا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، أبدًا.

    وأضاف: "يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط؛ وهو أن كل نادٍ يعمل بشكلٍ مستقل، وفقًا للقواعد نفسها".

    وشدد مسؤول الرابطة السعودية على أن القرارات المُتعلقة بالتعاقدات والإنفاق تُتخذ من قِبل إدارات الأندية؛ وذلك ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مسؤول الرابطة السعودية المحترفة حمّل نادي النصر، مسؤولية أي قصور في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب استراتيجية العمل، الخاصة به.

    وعن ذلك يقول هذا المسؤول: "عزز أحد الأندية صفوفه بطريقة معينة، بينما اختار آخر نهجًا مختلفًا.. هذه قرارات خاصة بالأندية، اتُخِذت ضمن حدود مالية معتمدة".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام البرتغالي مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0