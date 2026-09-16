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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"نَحر النصر ولا يصلح لخلافة جيسوس" .. هجوم شرس على أنجي بوستيكوجلو ودعوة صريحة لإقالته في الحال!

النصر
أنجي بوستيكوجلو
العين
دوري أبطال آسيا النخبة

"لم يقرأ العين قبل المباراة.. وتدخلاته تأخرت كثيرًا"

شن الإعلام الرياضي السعودي، هجومًا لاذعًا على الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي النصر، عقب الهزيمة المدوية التي تلقاها الفريق أمام العين الإماراتي في مستهل مشواره القاري بدوري أبطال آسيا للنخبر 2026-2027.

وخرج الإعلامي محمد العنزي بتصريحات نارية وصفت أداء "العالمي" بالمخجل، محملًا المدرب المسؤولية الكاملة عن السقوط برباعية نظيفة.

  • العنزي يفتح النار على "انتحار" بوستيكوجلو التكتيكي

    لم يجد الإعلامي الرياضي محمد العنزي أي مبررات منطقية للصورة الباهتة التي ظهر بها نادي النصر في ليلة السقوط أمام العين الإماراتي، حيث استهل حديثه في برنامج "روتانا سبورت مع وليد" بنبرة غاضبة تجاه الجهاز الفني.

    وقال العنزي بوضوح: "مهما حاولنا أن نجد مبررًا أو عذرًا لهذه الهزيمة، لا يمكن تبرير السوء الذي ظهر عليه النصر أمام العين. كيف يكون بطل الدوري السعودي المرصع بالنجوم وله هذا التاريخ العريق والسجل الحافل من البطولات ويظهر بهذا الشكل المخجل؟".

    هذه التساؤلات لخصت حالة الإحباط الجماهيري العارمة بعد أن استقبلت شباك الفريق أربعة أهداف دون رد في افتتاحية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وانتقل العنزي لتحليل الجوانب الفنية التي أدت إلى هذه الكارثة، معتبراً أن المدرب الأسترالي ارتكب خطيئة كبرى بقراراته قبل صافرة البداية. وأضاف: "أنج نحر النصر، اختار أن يلعب بطريقة 3-5-2 أمام العين الذي يتميز بقوة خط هجومه ويمتلك لاعبين مثل محسن رحيمي وسفيان رحيمي اللذان يتميزان بالسرعة والمهارة، كيف تفتح المساحات وتلعب بهذه الطريقة؟".


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    غياب التدخل الفني وانهيار الروح القتالية للنجوم

    استمر الهجوم العنيف على بوستيكوجلو ليشمل إدارته لأحداث المباراة ورد فعله البارد تجاه الانهيار الميداني، حيث انتقد العنزي بشدة تأخر التبديلات والتعديلات التكتيكية.

    وتابع العنزي حديثه قائلاً: "وحتى لو حدث ذلك واكتشفت الخطأ أثناء المباراة، أين تدخلك؟ يشاهد هذه الكوارث وكأن الأمر لا يعنيه، اكتفى باستبدا سعد الناصر في بداية الشوط الثاني لتصحيح بعض الأخطاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 73 حتى يغير هذا الأداء السيئ. مستحيل أن يكون أنجي قد قرأ المنافس قبل المباراة".

    ولم يسلم نجوم الفريق من نصيبهم في النقد، حيث أشار العنزي إلى أن المشكلة تجاوزت الخطوط التكتيكية لتصل إلى عقلية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. وأردف موضحًا: "الأمر لا يتوقف على المدرب فقط، اللاعبون أيضًا كانوا مفرغين من الروح والحماس، غير معقول لاعبون بهذه القيمة ويلعبون بهذا الشكل المخجل، أيضًا ظهر تأثير غياب كينجسلي كومان، حيث اكتشفت الجماهير أهمية هذا اللاعب".

    ويرى المحللون أن النصر افتقد للشراسة المعهودة، خاصة في ظل الأداء الكارثي الذي قدمه كريستيانو رونالدو وزملائه، الذين فشلوا في إظهار أي رد فعل حقيقي أمام السيطرة الإماراتية، مما جعل الفريق يبدو بلا هوية وبلا رغبة في العودة للمباراة.

  • دعوة صريحة للإقالة قبل فوات الأوان

    وصلت حدة الانتقادات إلى المطالبة المباشرة برحيل المدرب وتعيين بديل قادر على تصحيح المسار، حيث وجه العنزي رسالة قوية لإدارة النادي بضرورة التحرك السريع.

    وواصل في تصريحاته: "ما حدث لا يبرر، يتحمله المدرب في المقام الأول، ونصيحتي للإدارة أمامكم 24 يومًا مدة كافية تمامًا لتغيير هذا المدرب وتصحيح الكثير من الأخطاء، ليس منطقيًا أن يستكمل الموسم لأنه لن يساعد الفريق على المنافسة لا محليًا ولا آسيويًا".

    المقارنة مع مدرب الهلال خورخي جيسوس كانت حاضرة وبقوة خلال النقاش، حيث اعتبر العنزي أن بوستيكوجلو فشل في مجاراة البرتغالي حتى في الأسلوب الهجومي الذي يدعيه.

    وقال في هذا الصدد: "النصر الآن لم يعد يتميز بالشراسة والضغط العالي مثلما كان في الموسم الماضي، وأصبح فريق بدون روح، وقلتها من قبل هذا المدرب يسير على طريقة جيسوس الهجومية، لكن جيسوس كان أكثر حذرًا في الدفاع".


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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل فقد النصر هويته تحت قيادة أنجي؟

    من جانبه، حاول الإعلامي وليد الفراج تهدئة وتيرة الهجوم مع الإقرار بوجود فروقات واضحة في المستوى التدريبي، حيث قال: "بوستيكوجلو ليس مدربًا سيئًا، لكنه قد لا يكون على نفس قدر جورج جيسوس، فالبرتغالي كان في مستوى معين بينما أنجي لم يستطع أن يصل إلى هذا المستوى حتى ينجح في تطويع إمكانيات النصر".

    هذا التعقيب يعكس وجهة نظر ترى أن المشكلة تكمن في قدرة المدرب على إدارة "النجوم السوبر" ووضعهم في المنظومة الصحيحة، وهو التحدي الذي يبدو أن بوستيكوجلو فشل فيه حتى الآن، مما أدى لتراجع النتائج وظهور الفريق بصورة لا تليق بطموحات جماهيره التي لا ترضى بغير منصات التتويج.