"نَحر النصر ولا يصلح لخلافة جيسوس" .. هجوم شرس على أنجي بوستيكوجلو ودعوة صريحة لإقالته في الحال!

لم يجد الإعلامي الرياضي محمد العنزي أي مبررات منطقية للصورة الباهتة التي ظهر بها نادي النصر في ليلة السقوط أمام العين الإماراتي، حيث استهل حديثه في برنامج "روتانا سبورت مع وليد" بنبرة غاضبة تجاه الجهاز الفني.

وقال العنزي بوضوح: "مهما حاولنا أن نجد مبررًا أو عذرًا لهذه الهزيمة، لا يمكن تبرير السوء الذي ظهر عليه النصر أمام العين. كيف يكون بطل الدوري السعودي المرصع بالنجوم وله هذا التاريخ العريق والسجل الحافل من البطولات ويظهر بهذا الشكل المخجل؟".

هذه التساؤلات لخصت حالة الإحباط الجماهيري العارمة بعد أن استقبلت شباك الفريق أربعة أهداف دون رد في افتتاحية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتقل العنزي لتحليل الجوانب الفنية التي أدت إلى هذه الكارثة، معتبراً أن المدرب الأسترالي ارتكب خطيئة كبرى بقراراته قبل صافرة البداية. وأضاف: "أنج نحر النصر، اختار أن يلعب بطريقة 3-5-2 أمام العين الذي يتميز بقوة خط هجومه ويمتلك لاعبين مثل محسن رحيمي وسفيان رحيمي اللذان يتميزان بالسرعة والمهارة، كيف تفتح المساحات وتلعب بهذه الطريقة؟".



