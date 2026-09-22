نيوم اضطر لتشديد الحراسة حوله .. مالانج سار يتعرض للضرب والتهديد بسبب صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي

التفاصيل الصادمة لواقعة الاعتداء على سار كشفتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث أكدت أن عدة وكلاء قد حاموا حول اللاعب قبل التوقيع لنيوم إلا أنه فضل التوقيع للنادي السعودي دون وكيل وقاد المفاوضات بنفسه.

تلك الفكرة لم يتقبلها أحد وكلائه السابقين، في ظل ضياع العمولة من وراء تلك الصفقة الضخمة، لذا تواصل شقيق هذا الوكيل مع مالانج سار عشية واقعة الاعتداء عليه.

وزاد غضب الوكيل والمقربين منه عند رؤية الصور الرسمية للإعلان عن تعاقد نيوم مع السنغالي، في وجود وكيل تم تكليفه من قبل النادي السعودي.

عطفًا على ذلك، أُرسل عدة أشخاص مقربين من الوكيل الغاضب إلى معسكر نيوم في أحد فنادق ماربيا، للحصول على عمولة.



