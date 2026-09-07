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زهيرة عادل

نيوم ونجمه يستفزان الأهلي! .. العقاب الأمثل من كوليبالي لمسؤولي الهلال وصفقة الـ3 ملايين تحرج صاحب الـ70 مليون يورو

فقرات ومقالات
الهلال ضد نيوم
الهلال
نيوم
دوري روشن السعودي

أبرز ملامح انتصار نيوم على الهلال..

بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول خمس جولات من الموسم الجديد بدوري روشن السعودي 2026-27، جاء من يوقف قطار الهلال في الجولة السادسة..


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نيوم فاجأ الجميع يوم الإثنين، وحقق الفوز أمام الزعيم على أرضه باستاد المملكة أرينا، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.

ثنائية نيوم سجلها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي "بالخطأ في مرماه"، وأمادو كونيه في الدقيقتين 15 و45 من عمر المباراة.

بهذه الهزيمة أصبح الهلال مهددًا بخسارة صدارة جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط فقط على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.

أما نيوم فارتفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح سقوط الهلال الليلة أمام نيوم، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "فريق الاثنين مليون يورو" يُقهر .. نيوم شلّ كتيبة إنزاجي بنقطة ضعفها

    هل تعلم أن نيوم لم يحقق أي انتصار على الهلال في تاريخ مواجهاتهما من قبل إلا في عهد المالك الجديد الأمير الوليد بن طلال؟!

    نعم! الفريق الذي شكله الوليد بن طلال في الميركاتو الصيفي المنقضي لتوه وصرف عليه أكثر من 2 مليون يورو، واجه نيوم من قبل مرتين؛ كلتاهما في موسم 2025-26، فاز في الذهاب 2-1، وفي الإياب 2-0، حتى أتى موسم 2026-27، وقضى على ما كان يقال قبل أيام من قبل جماهير منافسي الهلال بإنه "فريق لا يقهر" بفضل مليارات مالكه الجديد.

    المثير في هذا الشأن أن البعض كان يقول إن دكة الهلال في نفس مستوى لاعبيه الأساسيين، لكن غياب الحارس ياسين بونو، وثنائي الدفاع تيو هيرنانديز وعلي لاجامي، بجانب الجناح الأيمن سلطان مندش، كان كافيًا لإظهار كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بثنائية من نيوم.

    لكن هذا لا يعني أن نيوم حقق الفوز فقط لأن الهلال يعاني من عدة غيابات، إنما كتيبة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه قدمت مباراة تُدرس، والدليل الظهور المتواضع لنجمي الزعيم في الوسط روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كذلك جابرييل مارتينيلي على الجبهة اليمنى والمهاجم أولي واتكينز.

    بالمختصر: استغل نيوم الذي صرف 925 ألف يورو فقط في صيف 2026، غيابات الهلال مع نجاحه فيما يشل حركة كتيبة سيموني إنزاجي في بعض المباريات، حيث اللعب بضغط عالٍ وتنظيم يُدرس، ما أسفر عن تحجيم كافة خطوطه بنجاح على مدار الـ90 دقيقة تقريبًا، حتى وإن ساهمت التغييرات في بعض التحسن في الوسط والهجوم، لكن جالتييه كان قد فرض خيوطه على استاد المملكة أرينا بالفعل.


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  • صفقة الثلاثة ملايين تتفوق على الـ70 مليون يورو

    ما كان يحتفل به جمهور الهلال بالأمس، تحول لكبوة اليوم، وربما يكون معضلة حتى نهاية الموسم..

    الحديث هنا عن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي كبّد خزينة الهلال 70 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المنقضي لتوه، قادمًا من آرسنال.

    لن نتحدث عن "العبث" الذي قدمه مارتينيلي أمام نيوم، كونها أول مباراة يشارك بها بشكل أساسي مع الهلال.

    لكن السؤال: هل يستحق الجناح السعودي سلطان مندش - صفقة الـ3.43 مليون يورو - الجلوس على مقاعد البدلاء من أجل إشراك صفقة الـ70 مليون يورو؟

    الإجابة عطفًا على ما قدمه مندش منذ بداية الموسم "لا"، الشكل الهجومي للهلال حتى أمام نيوم اليوم، تغير بنزول الجناح السعودي الذي خلق بعض الفرص لولا تألق حارس الضيوف مارسين بولكا ودفاعه.



    وهنا سيكون الصداع الحقيقي مع سيطرة كريسينسيو سامرفيل على الجبهة اليسري، وأحقية مندش في خلافة مالكوم بالجبهة اليمنى، إذًا "ماذا سيحدث لمارتينيلي؟".

    الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان الهلال ركض وراء الأسماء فرحًا بتصفيق جماهيره أمام مليارات الوليد بن طلال أم أن هناك خطة مدروسة للجمع للاستفادة من مارتينيلي دون ظلم مندش!


  • كاليدو كوليبالي .. الهدف العكسي الرابع في مسيرته

    إن لم تشاهد مواجهة الهلال ونيوم، وقيل لك إن هناك من سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، فمؤكد أن أول من يخطر ببالك سيكون المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، عطفًا على السوء الذي يقدمه منذ أن عاد من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، ودفع منتخب السنغال ثمنه في كأس العالم 2026.

    كوليبالي رغم تألقه في بعض الفترات إلا أن ثغراته أكثر من إيجابياته مؤخرًا، حتى لم تعد مشاركته مع السنغال والهلال سوى "حلاوة روح" وتعويلًا على تاريخه الكبير وخبراته.

    ومع رفض الهلال نصيحة البعض بضرورة التعاقد مع بديل لكوليبالي خلال الميركاتو الصيفي 2026، قرر السنغالي تأكيد خطأ وجهة نظر مسؤولي الزعيم بعد ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفي في دوري روشن..

    كوليبالي كان السبب الأول لانفراط عقد الهلال مبكرًا أمام نيوم، بسبب الهدف العكسي الذي سجله في شباك الحارس محمد العويس في الربع ساعة الأولى.

    الهدف جاء رغم عدم تعرض السنغالي لأي مضايقة من لاعبي الخصم، إنما أعاد الكرة للحارس العويس دون تبادل الحديث معه، حتى كلفه استقبال الهدف.



    هذا الهدف هو الرابع في مسيرة كوليبالي بالخطأ في مرماه، حيث سبق أن فعل مع نابولي خلال مواجهة آرسنال بأبريل 2019، وفي أغسطس من العام ذاته، سجل ليوفنتوس في مرمى الأزوري، ومن قبلهما فعل مع منتخب السنغال خلال مواجهة مدغشقر في سبتمبر 2019.


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  • نيوم يخرج لسانه للأهلي!

    العنوان أعلاه ساخر بالطبع، لكن من تابع مباراة الهلال ونيوم، وشاهد ما قدمه لاعب الوسط الإيفواري أمادو كونيه، ربما بدر لذهنه مسؤولو الأخير وهم "يغيظون" الأهلي..

    الراقي قبل أيام قليلة، تلقى الهزيمة أمام الهلال بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.. أحد أسباب تلك الهزيمة هي خسارة معركة الوسط.

    واليوم، نيوم يُسقط الهلال بأحد الأهداف الصيفية للأهلي، حيث لاعب الوسط الإيفواري أمادو كونيه.

    تخصيص الحديث عن كونيه ربما ظلمًا لكافة لاعبي نيوم، وعلى رأسهم بالطبع الظهير الأردني مهند أبو طه، لكن المفارقة أن الانتصار جاء بعض سقوط الأهلي بأيام أمام الهلال، في مباراة افتقد بها بالفعل لاعب بمواصفات الإيفواري.

    نيوم تمسك بكونيه، وقد أثبت صحة قرار إدارة ناديه بما يقدمه منذ بداية الموسم الجاري، حتى كان هدفه في مرمى الهلال الليلة آخر إسهاماته.



    بصمة كونيه أمام الهلال لم تكن الهدف فقط، إنما قدرته على مواجهة كتيبة تضم روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وإخفاء كلامهما، حتى إجبرهم على اللعب للخلف أكثر من التقدم بالكرة.


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