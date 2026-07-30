نيوكاسل يونايتد قد يصبح "كوبري" ماتياس يايسله إلى الهلال.. لكن "ليس كل شيء مؤامرة"!

في البداية.. دعونا نُشير إلى رحلة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي؛ والذي يعلمها كل متابع للدوري السعودي عامة، وعشاق هذا الكيان الرياضي الكبير خاصة.

ويُمكن تلخيص مسيرة يايسله مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في بعض النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

* ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

* ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

* رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

* خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.