نيوكاسل يواجه غرامة ضخمة بسبب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

دافع سيمون كابر، المدير المالي، عن نقل حق استئجار الملعب إلى شركة تابعة، واصفاً ذلك بأنه ضرورة لمشروعين قادمين في مجال البنية التحتية. وأوضح أن عملية البيع ستساعد النادي على «إعادة تنظيم أصولنا العقارية ووضعها في الإطار القانوني الصحيح لتمكيننا من المضي قدماً في مشاريعنا التطويرية المحتملة». وفي معرض حديثه مباشرة عن الدعم المالي الهائل، صرح كابر: "قد تكون هناك المزيد من المعاملات المماثلة في المستقبل، اعتمادًا على ما سنقوم به في النهاية. لكن حساب الأرباح الذي كان لا بد من إجرائه هو نتيجة لتفاصيل القواعد المحاسبية التي تفرضها علينا الدوري الإنجليزي الممتاز عند إجراء أي معاملة مع شركة تابعة لنا. لذا، فإن ذلك يخلق ربحًا محاسبيًا كبيرًا للغاية".

على الرغم من الهامش المالي الذي أتاحته عملية بيع الملعب، اعترف كابر بأن هذا الدعم المالي لن يترجم بسهولة إلى ميزانية انتقالات أعلى بسبب القيود المحددة التي تفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وهذا يضع الإدارة في موقف صعب حيث قد تظل بحاجة إلى التخلي عن ثلاثة أو أربعة لاعبين رئيسيين لتحقيق التوازن المالي وتجنب المزيد من العقوبات.