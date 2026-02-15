Getty Images Sport
نيوكاسل يتلقى ضربة قاسية بسبب الإصابة، مع الكشف عن الجدول الزمني المدمّر لعودة برونو غيمارايس
الكشف عن الجدول الزمني لعودة غيمارايس
كما أفادت ESPN البرازيلية لأول مرة، سيغيب جيمارايس عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع وقد يغيب عن معظم مباريات نيوكاسل الـ 12 الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالإضافة إلى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.
لم يفز نيوكاسل بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في غياب جيمارايس منذ ظهوره الأول بعد وصوله إلى النادي قادمًا من ليون في عام 2022، حيث فشل في الفوز في أي من المباريات الـ 12 في الدوري بدون البرازيلي، بما في ذلك الهزائم الأخيرة أمام أستون فيلا وليفربول.
نيوكاسل يجب أن يتغلب على مشكلة غيمارايس كما يقول هاو
وغني عن القول أن تون سيحتاج إلى إنهاء نحسه مع غيمارايش من أجل الحصول على أي فرصة للتأهل إلى أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الفريق حالياً المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال أمامه الكثير من العمل.
قال هاو عن غيماريش بعد فوز نيوكاسل على أستون فيلا 3-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، في مباراة شابتها جدل حول التحكيم: "أعتقد أنه سيضغط من أجل العودة مبكرًا. لكن الإطار الزمني سيكون هو الإطار الزمني في هذه الحالة.
لا أعتقد أن هناك علاجًا سحريًا له. أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر. ربما ستكون عودته في نهاية فترة التوقف الدولية في مارس.
"هذا ضربة قاسية لنا. إنها مرحلة حاسمة في الموسم، وهو محبط للغاية، لكن هذا هو الواقع.
"لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. علينا فقط أن نعيده بأمان، وعلى اللاعبين الآخرين أن يرفعوا مستوى أدائهم في غيابه. فعلنا ذلك اليوم - كان [نيك] وولتمايد و[جاكوب] رامزي و[ساندرو] تونالي ممتازين".
"محبط" غيمارايس يتأمل في إصابته التي أعاقت مسيرته
وقد عبر غيمارايس عن إحباطه من هذه النكسة على إنستغرام ، حيث كتب: "كما ذكرت سابقًا، لأول مرة في مسيرتي التي تمتد لعشر سنوات، سأضطر إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن الملاعب. أنا حزين جدًا، لكنني على يقين من أن الله يعلم كل شيء.
"ستبعدني إصابة عضلية عن الملاعب لبضعة أسابيع، لكنها ستساعدني على تقوية نفسي وستجعلني أكثر استعدادًا لما ينتظرني في المستقبل. شكرًا لكم جميعًا على الدعم والرسائل والاهتمام. أراكم قريبًا."
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لاحقًا في قصة على Instagram بعد فوز نيوكاسل بكأس فيلا بارك: "أنا فخور جدًا بكم يا شباب!!!! حتى لو كان كل شيء ضدنا، فقد أنجزنا المهمة!! أحب ذلك. سنستمر."
غيمارايس يضيع فرصة كبيرة لكن نيوكاسل يجب أن يمضي قدماً
كان جيمارايس شخصية ملهمة لنيوكاسل داخل الملعب وخارجه هذا الموسم، حيث قاد الفريق وأصبح أفضل هداف في الدوري برصيد 9 أهداف في 23 مباراة، متجاوزًا بذلك أفضل رصيد له في موسم واحد.
أنفق نيوكاسل أموالًا طائلة على لاعبين مثل نيك وولتمادي ويوان ويسا وأنطوني إيلانجا خلال الصيف، وسيعتبر التأهل إلى البطولات الأوروبية الحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة للجماهير، بالنظر إلى مكانة النادي بعد وصوله إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاث سنوات.
سيكون هناك ضغط على هاو لإيجاد حل لفريقه بدون قائده، مع المباريات الحاسمة القادمة ضد فريقي مانشستر وإيفرتون وتشيلسي ومباراتي الذهاب والإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد قاراباغ، والتي ستقام مباراة الذهاب منها يوم الأربعاء.
