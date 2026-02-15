نيوكاسل يتلقى ضربة قاسية بسبب الإصابة، مع الكشف عن الجدول الزمني المدمّر لعودة برونو غيمارايس

وغني عن القول أن تون سيحتاج إلى إنهاء نحسه مع غيمارايش من أجل الحصول على أي فرصة للتأهل إلى أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الفريق حالياً المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال أمامه الكثير من العمل.

قال هاو عن غيماريش بعد فوز نيوكاسل على أستون فيلا 3-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، في مباراة شابتها جدل حول التحكيم: "أعتقد أنه سيضغط من أجل العودة مبكرًا. لكن الإطار الزمني سيكون هو الإطار الزمني في هذه الحالة.

لا أعتقد أن هناك علاجًا سحريًا له. أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر. ربما ستكون عودته في نهاية فترة التوقف الدولية في مارس.

"هذا ضربة قاسية لنا. إنها مرحلة حاسمة في الموسم، وهو محبط للغاية، لكن هذا هو الواقع.

"لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. علينا فقط أن نعيده بأمان، وعلى اللاعبين الآخرين أن يرفعوا مستوى أدائهم في غيابه. فعلنا ذلك اليوم - كان [نيك] وولتمايد و[جاكوب] رامزي و[ساندرو] تونالي ممتازين".