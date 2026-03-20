نيوكاسل مستعد لخطف اثنين من مهاجمي تشيلسي في صفقة انتقالات صيفية مفاجئة
المتعاقدون الجدد ذوو الأجور المرتفعة يكافحون لملء الفراغ الذي خلفه إيساك
أبرزت القرارات التكتيكية الأخيرة بإشراك ويل أوسولا وأنطوني جوردون في مركز الهجوم ضد برشلونة، على الرغم من توفر ويسا وولتميد، الحاجة إلى نقطة محورية جديدة. وولتميد، الذي انضم من شتوتغارت في أغسطس 2025 مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار)، سجل 11 هدفاً في 44 مباراة. في الوقت نفسه، انضم ويسا قادمًا من برينتفورد الصيف الماضي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار)، لكنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 21 مباراة بعد تعرضه لإصابة مبكرة في الركبة.
ثنائي ستامفورد بريدج في دائرة الاهتمام
يعمل نادي نيوكاسل بنشاط على التعاقد مع مهاجم جديد، وقد ركز اهتمامه على الثنائي من تشيلسي. ورغم أنه لا يسعى النادي للتعاقد مع كليهما، يُنظر إلى جاكسون وديلاب على أنهما خياران بديلان عاليان الجودة. وقد سجل جاكسون، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي الصيف الماضي، أداءً ثابتًا بتسجيله سبعة أهداف في 26 مباراة. في المقابل، كانت أرقام ديلاب أكثر تواضعاً، حيث سجل هدفين في 31 مباراة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادماً من إيبسويتش تاون الصيف الماضي. ولا يضمن أي من اللاعبين مستقبلاً طويل الأمد في ستامفورد بريدج حالياً، مما يجعلهما خيارين قابلين للتنفيذ للانتقال إلى تاينسايد.
جاكسون يركز على المشاركة في مباريات الفريق الأول
على الرغم من سجله التهديفي المتواضع، لا يزال اللاعب الدولي السنغالي يحظى بتقدير كبير في بافاريا، ولا تزال هناك احتمالية لتجديد محاولات التعاقد معه، مما قد يؤدي إلى عودته إلى ألمانيا ليشغل دورًا ثانويًا خلف هاري كين. ومع ذلك، تشير مصادر TEAMtalk إلى أن جاكسون يضع في مقدمة أولوياته المشاركة بانتظام مع الفريق الأول، وهو ما يتمتع نيوكاسل بموقع قوي يتيح له تقديمه.
نيوكاسل لا يزال مهتمًا بإمكانات ديلاب
وفيما يتعلق بديلاب، فقد بحث نيوكاسل إمكانية التعاقد معه الصيف الماضي، ولا يزال النادي مقتنعاً بـ«إمكاناته الكبيرة». وإذا نجح تشيلسي في ضم المزيد من التعزيزات الهجومية، فمن المتوقع أن يُطرح ديلاب في سوق الانتقالات، ولم يتضاءل اهتمام نيوكاسل به.
