وسط ردود الأفعال الغاضبة من الجماهير، استقر مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد على مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد البداية الضعيفة للفريق خلال الموسم الحالي، ما بين رؤية الفترة الانتقالية التي يمر بها النادي، عقب الرحيل الكبير لعدد من اللاعبين في الصيف.
وسط أزمة النتائج والمطالبات بإقالته .. إدارة نيوكاسل تحسم مصير ماتياس يايسله!
الإدارة تقف بثبات خلف يايسله
وبحسب موقع "تيم توك"، لا يواجه يايسله أي ضغوط فورية في نيوكاسل، رغم البداية المخيبة للآمال في الموسم، وإدارة النادي مستعدة لمنح المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، الوقت اللازم لترسيخ أساليبه وتحسين النتائج.
ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد ثماني نقاط فقط من مبارياته السبع الأولى، وقد جاءت الخسارة (1-0) أمام أستون فيلا، عقب هزيمة ثقيلة بنتيجة (4-1) خارج الديار أمام كوفنتري الصاعد حديثًا، ما أجّج الإحباط في أوساط الجماهير.
وفقد بعض المشجعين صبرهم إزاء الأداء المتواضع في بداية الموسم، حتى إن إحدى المجلات الجماهيرية المؤثرة طالبت بإقالة المدرب. ومع ذلك، لا تزال الشخصيات البارزة في نادي سانت جيمس بارك تحتفظ بثقة راسخة في المشروع الذي يبنيه يايسله.
- Getty
إعادة البناء بعد رحيل نجوم بارزين في الصيف
وتوقّع مجلس إدارة نيوكاسل تمامًا مرحلة انتقالية مضطربة، بعد خسارة ثلاثة أسماء رئيسية في سوق الانتقالات الصيفية؛ ما بين ساندرو تونالي، وأنتوني جوردون، وبرونو جيماريش، الذين غادروا جميعًا في نافذة انتقالات واحدة.
إنّ تجريد التشكيلة من قلب خط وسطها ومن أحد أبرز مصادر خطورتها الهجومية، كان يعني أنّ تذبذب النتائج أمر متوقّع دائمًا. ووفقاً للتقرير نفسه، يرى المسؤولون في الإدارة أنّ المعاناة الأخيرة نتيجة حتمية لتلك التغييرات في التشكيلة، وليست خللاً في المنظومة التكتيكية للمدرّب.
علاوةً على ذلك، يصف التقرير أيضًا حصص تدريب يايسله بأنها رائعة، مُشيدًا بتركيزه على الضغط عالي الكثافة، وعلى بناء اللعب المنظّم، ولا تزال الإدارة مقتنعة بأنّ هذه الأساليب ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.
وماذا عن أجواء غرفة الملابس؟
وداخل غرفة الملابس، لا تزال الأجواء بين اللاعبين إيجابية إلى حد كبير رغم سلسلة النتائج المخيبة للآمال، ويستمتع أفراد الفريق بالعمل تحت قيادة المدرب السابق لريد بول سالزبورج والأهلي، ويقدّرون وضوح تعليماته التكتيكية.
ويعتقد اللاعبون أن صعوبات بداية الموسم ليست سوى أمر مؤقت مع بدء التوليفات التكتيكية الجديدة في إعطاء ثمارها، ويتوقعون أن تتحسن المستويات بشكل كبير بمجرد استقرار الانسجام بين عناصر الفريق والتعامل بفاعلية مع الغيابات المؤثرة.
وبدلاً من الدخول في حالة من الذعر، ترى الإدارة أن الوضع الحالي يمثل مرحلة ضرورية في إعادة تشكيل الفريق حول اللاعبين الأصغر سنًا والقادمين الجدد، ولم يصنع المستوى الحالي أي قلق جدي في مجلس الإدارة.
- Getty Images Sport
الوقت والثقة في سانت جيمس بارك
لا يزال يايسله يحظى بالدعم العلني والخاص من إدارة نيوكاسل بينما يطبّق فلسفته. وسيركّز المدرب الآن على استعادة الزخم وقيادة فريقه للعودة إلى أعلى جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد نيوكاسل لمواجهة كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك يوم الأحد، تليها مواجهة ضد إيفرتون في كأس كاراباو الأسبوع المقبل.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا