نيوكاسل يجن جنونه أمام "انفصال" ماتياس يايسله عن الواقع ولكن! .. البكاء على إيدي هاو "سذاجة" والأهلي بين الكارثة وتنحية الكبرياء

بالحديث بشكل عام عن ما قدمه ماتياس يايسله مع نيوكاسل، فلم يحقق الفوز سوى في أربع مباريات من أصل تسع، مع تعادلين وثلاث هزائم.

لكن مشكلة الألماني مع النادي الإنجليزي ليست في كون النتائج سلبية فقط، بل بعدم وجود أي بشائر لتحسن فني في قادم الفترات..

دفاع سهل الاختراق، خطوط متباعدة ومساحات مفتوحة أمام الخصوم، عشوائية تكتيكية، فريق لا يعرف كيف يضغط على منافسه، ولا يحسن صناعة الكثير من الفرص، ناهيك عن سوء الإنهاء، وعدم دقة التسديدات .. وباعتراف يايسله نفسه؛ نيوكاسل لا يتواجد باستمرار في منطقة جزاء الخصم ويهتز بمجرد استقبال هدف.

كلها عيوب تقع تحت مسؤولية المدرب بالدرجة الأولى، لذا يبدو يايسله جانيًا في تلك الرواية.

إلا أنه على الجانب الآخر، هناك رواية أخرى بالنظر لسوء الميركاتو الصيفي الذي خاضه نيوكاسل، حيث فرض نيوكاسل بعدد من نجومه برحيل نيك فولتمادي، ساندرو تونالي، برونو جيماريش وغيرها، واستبدلهم بمجموعة من اللاعبين الشباب؛ أكبرهم سنًا ابن الـ24 عامًا، ليفقد الفرص عنصر الخبرة.

هذا بخلاف التعاقد مع يايسله في وقت متأخر من مرحلة الإعداد، حيث استقدم قبل 16 يومًا فقط من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2026-27).

أسباب يبدو في ظاهرها أن يايسله مجني عليه بالفعل في نيوكاسل، ولا يزال في حاجة لفترة أطول لفرض أسلوبه على الفريق وتأقلم كل طرف مع الآخر، لكنها في نظر صحفيي النادي لا تبرر نهائيًا الحالة الفنية المزرية التي يظهر بها الماكبايس داخل المستطيل الأخضر.

في هذا الشأن، نفثت الصحفية كاندل روان عن غضبها، فكتبت عقب الهزيمة بالأمس أمام أستون فيلا: "أريد أن أتحلى بالصبر لأنني أعتقد أن هذه هي الطريقة الطبيعية الوحيدة للتعامل مع الموقف بعد العاصفة الهوجاء التي عشناها في الميركاتو، لكنني أجد صعوبة بالغة في ذلك حقًا، عندما أرى قرارات تكتيكية معينة. أستون فيلا لم يكن بحاجة حتى لحضور المباراة".







