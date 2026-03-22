نيوكاسل - سندرلاند: شجار بين المشجعين واشتباكات عنيفة خارج ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الديربي (فيديو)

نشر لوك إدواردز من صحيفة «التلغراف» بعض الصور التي تظهر المشاهد الدموية قائلاً: «اندلعت اشتباكات بالقرب من ملعب سانت جيمس بارك. انفصلت مجموعات صغيرة من مشجعي سندرلاند عن الحراسة الشرطية واخترقت مجموعة كبيرة من مشجعي نيوكاسل. وكما كان متوقعاً، تعرضوا للاعتداء».

أما كريغ هوب من صحيفة "ميرور" فقد أفاد بأن بعض الأشخاص المتورطين في الاشتباكات احتاجوا إلى رعاية طبية: "اشتباكات خارج ملعب سانت جيمس بارك. بدا أحد المشجعين في حالة خطيرة. تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له قبل نقله. هذا ليس جيداً".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل": "توجه معظم مشجعي سندرلاند إلى الملعب من محطة قطار نيوكاسل تحت حراسة الشرطة، لكن قوات الأمن اضطرت إلى بذل جهد كبير لفصل المشجعين عن بعضهم البعض. بينما تجمع مشجعو نيوكاسل خارج فندق ساندمان، الذي يقع على مقربة من الملعب، تمكنت المجموعة الأولى من مشجعي سندرلاند من المرور دون مشاكل، على الرغم من إلقاء العلب والزجاجات عليهم. ومع ذلك، لم يحالف الحظ المجموعة الثانية من المشجعين، حيث تعرضوا للضرب بالأيدي وإلقاء الأشياء عليهم بعد أن رفعوا علم سندرلاند أثناء عبورهم المنطقة".