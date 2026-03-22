تلتقي الفريقان المتنافسان تاريخياً مجدداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أُعلن مسبقاً خلال الأيام الأخيرة أن الأجواء ستكون متوترة ومهددة باندلاع اشتباكات. ففي الواقع، لا يقتصر الرهان في هذه المباراة على النقاط الثمينة التي تهم «الماغبايز» في سعيهم نحو حجز مقعد أوروبي، و«البلو كاتس» في صراعهم للابتعاد عن منطقة الهبوط والتطلع إلى المشاركة في البطولات الأوروبية، بل يتعدى ذلك ليشمل، قبل كل شيء، الصدارة المحلية. ولهذا السبب بالذات، فقد بعض المشجعين السيطرة على أنفسهم خارج الملعب ووصل الأمر إلى الاشتباكات.
ترجمه
نيوكاسل - سندرلاند: شجار بين المشجعين واشتباكات عنيفة خارج ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الديربي (فيديو)
تعرضت حافلة فريق سندرلاند لهجوم
انتهت مباراة الذهاب في نوفمبر بنتيجة 1-0 لصالح سندرلاند، حيث حسم هدف نيك وولتميد في مرماه المباراة التي شهدت صراعاً شديداً في استاد أوف لايت. لم ينس مشجعو «المغبيز» ذلك، لكن الاشتباك الأول لم يقع بين المشجعين، بل استهدف حافلة الفريق الضيف التي تعرضت لهجوم أثناء توجهها إلى الملعب. وسادت أجواء متوترة على الفور، وتدخلت الشرطة لمحاولة الحفاظ على النظام. ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة، اندلعت اشتباكات أخرى بين مجموعات من المشجعين، وتسببت بعض هذه الاشتباكات في وقوع إصابات.
فيديو الاشتباكات
إصابة عدة أشخاص، وإنعاش مشجع في مكان الحادث
نشر لوك إدواردز من صحيفة «التلغراف» بعض الصور التي تظهر المشاهد الدموية قائلاً: «اندلعت اشتباكات بالقرب من ملعب سانت جيمس بارك. انفصلت مجموعات صغيرة من مشجعي سندرلاند عن الحراسة الشرطية واخترقت مجموعة كبيرة من مشجعي نيوكاسل. وكما كان متوقعاً، تعرضوا للاعتداء».
أما كريغ هوب من صحيفة "ميرور" فقد أفاد بأن بعض الأشخاص المتورطين في الاشتباكات احتاجوا إلى رعاية طبية: "اشتباكات خارج ملعب سانت جيمس بارك. بدا أحد المشجعين في حالة خطيرة. تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له قبل نقله. هذا ليس جيداً".
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل": "توجه معظم مشجعي سندرلاند إلى الملعب من محطة قطار نيوكاسل تحت حراسة الشرطة، لكن قوات الأمن اضطرت إلى بذل جهد كبير لفصل المشجعين عن بعضهم البعض. بينما تجمع مشجعو نيوكاسل خارج فندق ساندمان، الذي يقع على مقربة من الملعب، تمكنت المجموعة الأولى من مشجعي سندرلاند من المرور دون مشاكل، على الرغم من إلقاء العلب والزجاجات عليهم. ومع ذلك، لم يحالف الحظ المجموعة الثانية من المشجعين، حيث تعرضوا للضرب بالأيدي وإلقاء الأشياء عليهم بعد أن رفعوا علم سندرلاند أثناء عبورهم المنطقة".