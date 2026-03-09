Getty Images Sport
ترجمه
نيمار يمنح البرازيل الأمل بعد أن أدرج كارلو أنشيلوتي نجم سانتوس في تشكيلة المنتخب، لكن بطل برشلونة السابق قد يستبعد من المشاركة في كأس العالم
أنشيلوتي يراقب تجربة الأداء النهائية لنيمار
وفقًا لـ UOL، تم اختيار نيمار ضمن التشكيلة الأولية الموسعة التي اختارها أنشيلوتي استعدادًا للفترة الدولية المقبلة. يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة فرنسا وكرواتيا في أواخر مارس، في آخر فترة دولية قبل انطلاق كأس العالم 2026 المرتقبة.
على الرغم من هذه الفرصة، لن يشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في مباراة سانتوس القادمة في الدوري البرازيلي ضد ميراسول بسبب "التحكم في الحمل". سيحضر أنشيلوتي ومدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رودريغو كايتانو المباراة، مما يعني أن اللاعب رقم 10 لديه الآن مباراة محلية واحدة فقط ضد كورينثيانز لإقناع المدرب بأنه يستحق الاستدعاء النهائي.
- AFP
إندريك يتألق في كرة القدم الفرنسية
كما تضم القائمة الأولية إندريك، الذي يخضع لمراقبة دقيقة من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني منذ انتقالهفي يناير إلى أولمبيك ليون. وقد أحدث هذا المراهق الموهوب تأثيراً فورياً في كرة القدم الفرنسية، حيث تكيف بسرعة مع بيئته الجديدة وأظهر إمكاناته الهائلة.
في 10 مباريات فقط مع ليون، سجل المهاجم الشاب خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. مع مستواه المرتفع، فإن احتمالية اختياره في التشكيلة النهائية عالية للغاية، حيث سيضفي طاقة شبابية حيوية على خط هجوم البرازيل قبل البطولة العالمية.
بريمر يعود إلى خط الدفاع
على الصعيد الدفاعي، ظهر لاعب يوفنتوس بريمر في القائمة الأولية التي تضم أكثر من 50 اسمًا. لم يمثل المدافع منتخب بلاده منذ كأس أمريكا 2024 تحت قيادة دوريفال جونيور، بعد أن تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أكتوبر من ذلك العام.
بعد فترة نقاهة مكثفة تطلبت أيضًا إجراء جراحة في الغضروف المفصلي بعد أشهر، عاد المدافع بشكل لافت للنظر. الآن، يلعب بريمر كلاعب أساسي ويبرز كقائد في غرفة الملابس في تورينو، وقد لفتت أدائه المرن انتباه المدرب الإيطالي الذي يسعى لتعزيز خط دفاعه.
- AFP
ملء الفراغ الذي خلفه رودريغو
ازدادت الحاجة الملحة لإنهاء تشكيل خط الهجوم بعد الخسارة المأساوية لرودريغو. تعرض جناح ريال مدريد لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي أنهت موسمه، مما أدى إلى استبعاده من كأس العالم. رداً على هذه الأخبار المدمرة، أرسل نيمار رسالة عاطفية إلى زميله، واصفاً إياه بـ"أخيه الصغير" و"وريثه".
كتب نيمار: "اليوم هو أحد أكثر الأيام حزناً بالنسبة لي... أنا متأكد من أنك ستعود قوياً". هذا الفراغ الإبداعي الهائل في الفريق أجبر الجهاز الفني على توسيع آفاقه. وبالتالي، ستكون المباريات الودية القادمة بمثابة اختبار حاسم لإعادة هيكلة الهجوم الذي فقد فجأة لاعباً أساسياً.
إعلان