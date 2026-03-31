نيمار يتحدث بصراحة عن الضغط «الهائل» الذي يواجهه عند اللعب في البرازيل، ويشيد بزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي
الثمن البشري للقميص الأصفر
في الوقت الذي لا يزال فيه نيمار يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة، كشف النقاب عن الإرهاق النفسي الذي طبع مسيرته. وأشار اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى أن الجمهور البرازيلي غالبًا ما يسلبه إنسانيته، وينظر إليه كسلعة تجارية بدلاً من شخص. ويأتي هذا الاعتراف الصريح في مرحلة حاسمة بالنسبة للمهاجم، الذي يحاول الموازنة بين فترة لعبه الثانية البارزة في نادي سانتوس الذي نشأ فيه، والمتطلبات البدنية لجسده الذي خذله بشكل متزايد في المواسم الأخيرة.
نداء من أجل التعاطف
لم يتردد نيمار في وصف الأجواء المحيطة بمنتخب البرازيل، مؤكدًا أن الضغط "الساحق" من الجماهير ووسائل الإعلام يخلق جوًا خانقًا حتى بالنسبة لأكبر الأساطير خبرةً.
"إنه ثمن باهظ تدفعه لتكون لاعباً، الأمر صعب، لأن الوضع في البرازيل مرهق للغاية"، صرح نيمار، وفقاً لما نقلته قناة "جلوبو إسبورتي". "الناس يسحقونك حقاً. إنهم لا يفهمون أنك شخص عادي. كل شيء على ما يرام: الأمر صعب؛ أنا ممتن للغاية، لكنني عملت من أجل هذا، لكنني إنسان. لدي نفس المشاعر التي لديكم، أنا أيضاً أعاني، أشعر بالألم، أستيقظ في مزاج سيئ، أبكي، أغضب، أسعد، هذا أمر طبيعي. لماذا لا يمكنني القيام بأشياء عادية؟"
الثناء على مبابي
ورغم أن المهاجم يقضي وقته بعيدًا عن الملاعب للعمل على لياقته البدنية وقضاء الوقت مع عائلته منذ استبعاده من تشكيلة البرازيل الأخيرة، إلا أنه يراقب المشهد الدولي عن كثب. وأثناء مشاهدته للمباراة الودية بين البرازيل وفرنسا، التي انتهت بفوز «الديوك الزرقاء» بنتيجة 2-1، توقف نيمار لحظة ليشيد بموهبة زميله السابق في باريس سان جيرمان، مبابي، الذي افتتح التسجيل.
تم تصوير نيمار وهو يعلق على دقة نجم ريال مدريد أمام المرمى خلال جلسة التعافي. قال نيمار: "هناك أمام المرمى، هو [مبابي] لا يخطئ". على الرغم من النتيجة التي لم تكن في صالح "السيليساو"، يظل نيمار مركزاً على الصورة الأكبر مع اقتراب كأس العالم، قائلاً: "كأس العالم قادم ويجب على الجميع أن يكونوا في قمة أدائهم، هيا بنا!"
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ينصب تركيز نيمار الآن بشكل أساسي على مساعدة فريق سانتوس في تحسين ترتيبه في الدوري البرازيلي، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس عشر بعد أن حصد سبع نقاط فقط من مبارياته الثماني الأولى هذا الموسم. ويواجه الفريق فريق ريمو-PA يوم الخميس المقبل. ومع اقتراب موعد كأس العالم، سيسعى نيمار أيضاً إلى الوصول إلى أفضل حالة بدنية استعداداً للبطولة، حيث يطمح للانضمام إلى تشكيلة كارلو أنشيلوتي.