الوجه الآخر لعودة نيمار: أنشيلوتي يضعه على حافة الاعتزال .. رئيس البرازيل سخر منه وعليه نسيان "النجم الأول"!

بالدموع أنهاها في 2022، وعاد بها في 2026، هكذا باختصار يروي لنا "بكاء" النجم البرازيلي نيمار جونيور، رحلة المعاناة الكبيرة التي مرّ بها من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده، في أكبر محفل رياضي، وهو كأس العالم.

تتفق أو تختلف مع أحقيته بالعودة، ولكن يكفي أن تستمع إلى الهتاف الجماهيري الصاخب، لحظة الإعلان عن دخوله أرض الملعب، كبديل، في الدقيقة 76 من مباراة إسكتلندا، بعد خروج ماتيوس كونيا، ليحتفل البرازيليون بعودة معشوقهم بعد ثلاثة سنوات من المعاناة، ليرتدي شعار السليساو مجددًا، ويسجل لحظة لا تنسى، بكونه رابع برازيلي يمثل منتخب بلاده في أربع نسخ مختلفة من المونديال.

ولكن، كما يُقال في المثل المصري "من الدار إلى النار"، فعندما عاد نيمار للمشاركة بعد غيابه الطويل، منذ أكتوبر 2023، جاء تواجده في كأس العالم، الأمر الذي سيضع قائد سانتوس أمام العديد من التحديات، وسيجعل مشاركته باختصار، إما له أو عليه.

ما الذي يسعى نيمار لإثباته، بمشاركته في مونديال 2026؟ وما هي أبرز التحديات الخطيرة التي تواجه النجم البرازيلي؟ لنستعرضها معًا في النقاط التالية..