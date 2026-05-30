تحول 180 درجة في شخصية أنشيلوتي: البحث عن نيمار "القائد" وعلى الساحر البرازيلي أن يشكر هدية القدر!

على مدار تاريخ البرازيل، حظي المنتخب بالعديد من القادة، أصحاب الحكمة والشخصية القوية، الذين رفعوا كأس العالم، بين بيليني وماورو وكارلوس ألبرتو توريس، وكارلوس دونجا، وكافو، والآن يأتي الحديث حول تصور "القائد" الذي سيرفع الكأس السادسة.

نيمار سبق وأن ارتدى شارة قيادة البرازيل، خاصة مع المدير الفني الأسبق كارلوس دونجا، في الفترة بين 2014 و2018، فيما تقرر سحب الشارة منه، ليرتديها داني ألفيش في كوبا أمريكا 2019.

السؤال هو: هل يتمسك كارلو أنشيلوتي بنيمار ليكون قائد البرازيل في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟

- إذا كانت الإجابة بـ"نعم"، فهناك عوامل ربما تساعد نيمار على قيادة هذا الدور..

* يملك خبرة كبيرة في القيادة؛ سواءً في سانتوس أو منتخب البرازيل.

* بإمكانه أن يلعب دور "المُلهم" لزملائه في غرفة الملابس، في ظل إنجازاته الكبيرة مع السليساو في السابق، أو رحلته الطويلة بين التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي غيبته لأكثر من سنة عن الملاعب، وتضحيته مع سانتوس لتفادي الهبوط وتأجيل جراحته حتى نهاية الموسم، والقتالية من أجل نيل الفرصة أخيرًا مع أنشيلوتي.

- أما إذا كانت الإجابة بـ"لا"، فهناك عوامل ترجح ذلك أيضًا..

* وجود قادة بالفعل يملكون الخبرة والاستمرارية مع منتخب البرازيل، مثل ماركينيوس وكاسيميرو.

* أزمات نيمار وخروجه عن النص، كما شاهدنا مؤخرًا في رحلته مع سانتوس، بين اشتباكه مع روبينيو جونيور، أو خلافاته مع الجماهير، التي تشير إلى عدم قدرته على تحمل الانتقادات أو استفزازات الجماهير، والمخاوف من نقل ذلك الشغب إلى غرفة الملابس.