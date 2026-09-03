نيمار يودّع الكأس: الحظ يعانده في رقم برشلونة .. سخرية وإصابة وأزمة "تمزيق سترة" لفيتور روكي!

نيمار يودع بطولة جديدة، سانتوس سيبقى، ولكن "الأمير" يواصل معاناته، في الوقت الذي يخرج فيه بين الحين والآخر، ليلمّح بأن المتبقي من مسيرته الكروية، أشبه بساعة رملية، لم تعد الحبّات المتهاوية إلى القاع، كثيرة، بعدما غادر كأس البرازيل رسميًا أمام بالميراس.

وبينما كانت جماهير سانتوس، تأمل في "ريمونتادا"، تستعيد معها ذكريات نيمار في أوج تألقه، إلا أن المحصّلة كانت ضربتين؛ خروج من الكأس، وإصابة القائد رقم "10".

بثلاثية في مباراة الذهاب، ثم تعادل سلبي في الإياب، قطع بالميراس تذكرة العبور إلى نصف نهائي كأس البرازيل "2026"، بينما لا يزال سانتوس يواصل طريقه نحو موسم آخر بلا ألقاب.

ماذا قدم نيمار في "إياب" سانتوس وبالميراس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..