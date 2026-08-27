الأزمة ليست في نيمار: "كابوس الكأس" برأه وفضح غيابه أمام الكبار .. وضحية برشلونة "الأسوأ بين الأفضل"!

إذا لعب تعرض للانتقادات، وكذلك عندما يغيب، هذا نيمار جونيور، الذي لم يشارك في مباراة بالميراس، التي شهدت تضاؤل حسابات سانتوس في كأس البرازيل "2026".

في غياب نيمار، وضع بالميراس قدمًا في نصف النهائي، عن جدارة واستحقاق، بفوز عريض على سانتوس بثلاثة أهداف نظيفة، في ذهاب دور الثمانية، حملت توقيع جوزيه مانويل لوبيز (هدفين) وأندرياس بيريرا في الدقائق 34 و45 و61.

سانتوس سيكون "المضيف" في مباراة الإياب، التي ستقام فجر الخميس المُقبل، إلا أن المهمة باتت صعبة على نيمار ورفاقه، الذين سيحتاجون للفوز بفارق أربعة أهداف، من أجل الصعود إلى المربع الذهبي.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز النقاط حول غياب نيمار عن قمة بالميراس، والآثار التي تبعها عدم مشاركته وانطباعات الجماهير عنه..