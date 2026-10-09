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علي سمير

نيمار المشاغب أحرج "الأعداء" في 45 دقيقة .. سجل مرتين ضد فلامنجو وأثبت لنا أن هذا الفريق هو الأنسب له!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
نيمار
سانتوس إف سي
سانتوس إف سي ضد فلامينجو
فلامينجو
الدوري البرازيلي

البرازيلي يتحدى أجندة البعض ضده

عدنا أخيرًا من فترة توقف دولي طويلة، لنجد نيمار يضع بصمته بأفضل صورة ممكنة، في التعادل الذي حققه فريقه سانتوس أمام نظيره فلامنجو في الدوري البرازيلي.

كل ما احتاجه نيمار هو اللعب لمدة 45 دقيقة فقط، حيث كان فريقه متأخرًا بثنائية نظيفة، سجلهما دانيلو ولوكاس باكيتا في الدقيقة 43 والرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ثنائية صاحب الـ34 سنة لم يسجلها من لعب مفتوح هذه المرة، حيث أحرز الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 82 و88، ليقود فريقه إلى التعادل 2/2 بالمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بالجولة 29 من عمر البطولة.

ظاهريًا، هي مجرد ثنائية من ركلتي جزاء يمكن لأي لاعب أن يسجلها، ولكن لو خضنا في التفاصيل، سنجد أن هذه المباراة تحمل الكثير من الدلائل!

  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    نيمار لم يفقد بريقه

    لا شك أن البرازيلي يعيش فترة هائلة من الشكوك في مسيرته، بسبب الإصابات والجدل الذي أثير حول مشاركته في كأس العالم 2026 ونهاية مسيرته الدولية، وكذلك موقفه من الاستمرار مع سانتوس، لذلك هذه المباراة كانت تعني له الكثير.

    المهاجم المخضرم دخل اللقاء أمام متصدر الدوري البرازيلي، بعد عودته من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة استمرت لخمسة أسابيع، ومع ذلك كان من أفضل اللاعبين وظهر في حالة بدنية وفنية مميزة، بل كان رجل المباراة الأول رغم عدم لعبه كأساسي.

    اللاعب دخل بدلًا من فيليبي كوتينيو في بداية الشوط الثاني، وكان له دورًا كبيرًا في عودة الفريق وضغطه بصفة مستمرة من أجل تسجيل التعادل والعودة بنتيجة المباراة.

    أرقام نيمار تعكس ما قدمه على أرض الملعب، حيث صنع فرصة كبيرة ولعب تمريرة خطيرة داخل مناطق الخصم، ولمس الكرة 38 مرة، مما يعني أنه كان متداخلًا في أغلب اللقطات مع سانتوس.

    وبالنسبة للمراوغات، فنجح في المرور مرة واحدة من أصل 3 محاولات، بينما فقد الكرة 11 مرة، وحملها بنجاح نحو مناطق المنافس 16 مرة، وهي الميزة الأهم التي تمتع بها اللاعب وتسببت في منح فريقه التقدم.

    ونعود إلى الثنائية التي أحرزها نيمار، لا شك أن امتلاك الأعصاب الكافية لتسجيل ركلتي جزاء في وقت حاسم، يعني أن البرازيلي لا يزال يحتفظ بالكثير من بريقه، وكل ما يحتاجه فقط هو الاستمرارية بلا إصابات.


  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    الهجوم مستمر

    وعلى الرغم من إسهامات نيمار في المباراة، إلا أنه تعرض لهجوم عنيف من بعض الجماهير بسبب مستواه، حيث اعتقد البعض أنه جعل سانتوس يلعب بشكل أسوأ بعد نزوله إلى أرض الملعب.

    هل شاهد هؤلاء مباراة أخرى؟ الحقيقة التي نراها تؤكد عكس ذلك تمامًا، لأن قدرة نيمار على الاختراق ومساعدة زملائه في الوصول إلى مرمى الفريق الأفضل في الدوري البرازيلي هذا الموسم كانت مثيرة للاهتمام والإعجاب.

    لو عدنا إلى بعض اللقطات في المباراة، سنجد أن صاحب الـ34 سنة كان يقاتل على كل كرة، ويحاول استرجاعها بشتى الطرق عندما كان يفقدها، لذلك هو يستحق كل إشادة على تحدي الظروف البدنية التي يمر بها وقوة الفريق الخصم.

    وبجانب هذه اللقطات الإيجابية والقدرات الفنية المبهرة، كانت هناك لقطة معتادة للجانب المشاغب من نيمار، محاولة لمراوغة باكيتا لاعب وسط فلامنجو، ليقوم الأخير بضربه، لتحدث مشادة خفيفة بينهما قبل أن يتدخل الجميع لتدارك الموقف.

    هل شعر باكيتا بالاستفزاز من مهارة نيمار الفائقة وقدرته على مراوغته وحتى وهو في هذه الحالة البدنية والمرحلة العمرية؟ نعم، ربما جسد لاعب وست هام السابق كل من يحملون أجندة ضد النجم البرازيلي المخضرم.


  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    هذا المكان الأنسب له

    نيمار الذي تعرض لعدة إصابات هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 8 في 25 مباراة، وهذا رقم مذهل للغاية بالنظر إلى كم المشاكل التي تعرض لها سواء داخل أو خارج الملعب.

    البرازيلي تغيب بالفعل عن 6 مباريات مع سانتوس خلال الموسم الجاري، بواقع 33 يومًا، مما يؤكد أن اللاعب لا يمكنه تحمل تنافسية الكرة في بلاده واللعب بصفة مستمرة، مما يؤثر كثيرًا على أرقامه التي كان من الممكن لها أن تتضاعف لو ابتعدت عنه الإصابات.

    وما يؤكد ذلك، هو ما قالته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، حيث أشارت إلى نية سانتوس لعدم إشراك اللاعب في المباراة القادمة أمام أتلتيكو مينيرو، ليسافر الفريق إلى بيلو هوريزونتي لمواجهة منافسه على ملعب أرينا إم آر في، دون الاستعانة بنجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق.

    وأوضحت أن نيمار لن يتم إدراجه في قائمة الفريق، لأنه لا يريد اللعب على أرضية عشب صناعي مثل ملعب أتلتيكو مينيرو، وذلك تخوفًا من تعرضه لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

    ومع انتهاء عقده في ديسمبر 2026، وظهور شائعات مستمرة حول انتقاله لإنتر ميامي للعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز، يبدو أن هذا المكان هو الأنسب له للتواجد بشكل أفضل على الساحة والاستمتاع بما تبقى من مسيرته.

    التنافسية في الدوري الأمريكي أقل بكثير من نظيره البرازيلي، كما تتمتع المسابقة بقدر أكبر من الاهتمام بسبب تواجد نجوم مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وروبرت ليفاندوفسكي وغيرهما، لذلك مهارات وإبداعات نيمار لن تكون "تحت الظل" مثلما نرى الآن، كما سيضمن اللعب بدوري ليس قويًا من الناحية البدنية، مما يقلل من حدة الإصابات، ليتمتع بقدر أكبر من الاستمرارية.

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