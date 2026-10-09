نيمار المشاغب أحرج "الأعداء" في 45 دقيقة .. سجل مرتين ضد فلامنجو وأثبت لنا أن هذا الفريق هو الأنسب له!

عدنا أخيرًا من فترة توقف دولي طويلة، لنجد نيمار يضع بصمته بأفضل صورة ممكنة، في التعادل الذي حققه فريقه سانتوس أمام نظيره فلامنجو في الدوري البرازيلي.

كل ما احتاجه نيمار هو اللعب لمدة 45 دقيقة فقط، حيث كان فريقه متأخرًا بثنائية نظيفة، سجلهما دانيلو ولوكاس باكيتا في الدقيقة 43 والرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ثنائية صاحب الـ34 سنة لم يسجلها من لعب مفتوح هذه المرة، حيث أحرز الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 82 و88، ليقود فريقه إلى التعادل 2/2 بالمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بالجولة 29 من عمر البطولة.

ظاهريًا، هي مجرد ثنائية من ركلتي جزاء يمكن لأي لاعب أن يسجلها، ولكن لو خضنا في التفاصيل، سنجد أن هذه المباراة تحمل الكثير من الدلائل!