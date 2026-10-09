نيمار المشاغب أحرج "الأعداء" في 45 دقيقة .. سجل مرتين ضد فلامنجو وأثبت لنا أن هذا الفريق هو الأنسب له!

نيمار الذي تعرض لعدة إصابات هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 8 في 25 مباراة، وهذا رقم مذهل للغاية بالنظر إلى كم المشاكل التي تعرض لها سواء داخل أو خارج الملعب.
البرازيلي تغيب بالفعل عن 6 مباريات مع سانتوس خلال الموسم الجاري، بواقع 33 يومًا، مما يؤكد أن اللاعب لا يمكنه تحمل تنافسية الكرة في بلاده واللعب بصفة مستمرة، مما يؤثر كثيرًا على أرقامه التي كان من الممكن لها أن تتضاعف لو ابتعدت عنه الإصابات.
وما يؤكد ذلك، هو ما قالته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، حيث أشارت إلى نية سانتوس لعدم إشراك اللاعب في المباراة القادمة أمام أتلتيكو مينيرو، ليسافر الفريق إلى بيلو هوريزونتي لمواجهة منافسه على ملعب أرينا إم آر في، دون الاستعانة بنجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق.
وأوضحت أن نيمار لن يتم إدراجه في قائمة الفريق، لأنه لا يريد اللعب على أرضية عشب صناعي مثل ملعب أتلتيكو مينيرو، وذلك تخوفًا من تعرضه لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
ومع انتهاء عقده في ديسمبر 2026، وظهور شائعات مستمرة حول انتقاله لإنتر ميامي للعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز، يبدو أن هذا المكان هو الأنسب له للتواجد بشكل أفضل على الساحة والاستمتاع بما تبقى من مسيرته.
التنافسية في الدوري الأمريكي أقل بكثير من نظيره البرازيلي، كما تتمتع المسابقة بقدر أكبر من الاهتمام بسبب تواجد نجوم مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وروبرت ليفاندوفسكي وغيرهما، لذلك مهارات وإبداعات نيمار لن تكون "تحت الظل" مثلما نرى الآن، كما سيضمن اللعب بدوري ليس قويًا من الناحية البدنية، مما يقلل من حدة الإصابات، ليتمتع بقدر أكبر من الاستمرارية.