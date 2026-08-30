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Neymar what next GFXGetty/GOAL
علي رفعت

نيمار ضد كورنثيانز.. لم يتوقفوا عن ضربه والحظ منعه من التفوق على إبداع ميسي!

فقرات ومقالات
كورينثيانز ضد سانتوس إف سي
كورينثيانز
سانتوس إف سي
الدوري البرازيلي
نيمار
ليونيل ميسي

تألق نيمار لا يشفع لسوء حظه!

اقتنص سانتوس فوزًا ثمينًا خارج قواعده أمام غريمه كورينثيانز بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 25 من مسابقة الدوري البرازيلي. 

هذا الانتصار رفع رصيد سانتوس إلى النقطة 29 في المركز الرابع عشر ليعزز موقعه في المنطقة الدافئة، بينما تجمد رصيد كورينثيانز عند 32 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى خسارة جديدة على أرضه وبين جماهيره.

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    معركة بدنية وتدخلات عنيفة

    لم تكن المواجهة مجرد ديربي عادي في ساو باولو، بل تحولت إلى معركة بدنية شرسة كان بطلها الأول نيمار، الذي وجد نفسه تحت حصار مستمر ورقابة صارمة من لاعبي المنافس. 

    لم يتردد لاعبو كورينثيانز في استخدام كافة الوسائل لإيقاف خطورته، حيث توالت التدخلات القوية والضرب المتكرر في كل أرجاء الملعب. 

    وبلغ التوتر ذروته في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عندما سقط النجم البرازيلي يتلوى من الألم إثر التحام عنيف استدعى دخول الطاقم الطبي فورًا لإسعافه، وهو المشهد الذي أشعل الأجواء وأسفر عن إشهار البطاقات الصفراء لاحتواء غضب اللاعبين والسيطرة على الاندفاع البدني الزائد.


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  • العارضة تحرم نيمار من لوحة استثنائية

    في الوقت الذي كان فيه العالم يتحدث عن الثنائية التي سجلها ليونيل ميسي قبل ساعات مع إنتر ميامي من ضربات ثابتة واحدة منهما تم احتسابها كهدف عكسي، كان نيمار قريبًا للغاية من خطف الأضواء بلقطة أكثر سحرًا وقوة. 

    انبرى النجم البرازيلي لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من مسافة متوسطة، وأطلق تسديدة متقنة للغاية تجاوزت كل الحسابات، لكن تألق الحارس ومساعدة العارضة وقفا حائلًا أمام دخولها الشباك بشكل مباشر. 

    ورغم أن تسديدة نيمار الخرافية لم تسكن الشباك مباشرة، إلا أنها كانت السبب الرئيسي في صناعة هدف اللقاء الوحيد بعدما ارتدت من الإطار وتابعها كريستيان أوليفا بتسديدة داخل المرمى.

    وبالمقارنة مع ثنائية ميسي التي شهدت إحداهما خطأ دفاعيًا واضحًا من الحائط والحارس بينما تحولت الأخرى كهدف عكسي، كانت كرة نيمار تحمل قيمة فنية وجمالية أعلى لولا غياب التوفيق في إنهاء اللقطة كهدف مباشر باسمه.


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    بيت القصيد

    أثبتت المباراة أن نيمار لا يزال الرقم الصعب القادر على صناعة الفارق وتغيير مجرى المباريات الكبرى مهما واجه من عنف بدني أو محاولات لتعطيله. 

    النجم البرازيلي قاد فريقه لنقاط غالية، وصنع هدف الانتصار بلمسة ساحرة، وأكد أنه حتى حين يعانده الحظ في التهديف الشخصي، يظل حضوره كافيًا لترجيح كفة فريقه وحسم أصعب المواعيد.


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