بدأت بالدموع وانتهت بخطأ حكم: لا تخبروا أنشيلوتي عن آلام نيمار .. والظروف قد تجبره على عداء نجل روبينيو!

أبلغوا كارلو أنشيلوتي بأن ما حدث مع نيمار، كان خطأ "فنيًا"، حتى لا يُقال إن قائد سانتوس، يعاني من إصابة، قبل 24 ساعة من إعلان قائمة البرازيل "النهائية"، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

سيناريو مثير حدث مع نيمار، في ليلة سقوط سانتوس المدوّي أمام كوريتيبا بنتيجة (0-3)، على ملعب نيو كيميكا أرينا، ضمن حساب الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري البرازيلي.

ويمكن القول إن المباراة حسمت عمليًا من الشوط الأول، بعدما أحرز برينو لوبيز هدفين، ثم تابع جوسو بالثالث من علامة الجزاء، في الدقائق 5 و20 و39.

ماذا حدث مع نيمار في مباراة سانتوس وكوريتيبا؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..