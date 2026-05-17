محمود خالد

بدأت بالدموع وانتهت بخطأ حكم: لا تخبروا أنشيلوتي عن آلام نيمار .. والظروف قد تجبره على عداء نجل روبينيو!

قبل إعلان قائمة البرازيل..

أبلغوا كارلو أنشيلوتي بأن ما حدث مع نيمار، كان خطأ "فنيًا"، حتى لا يُقال إن قائد سانتوس، يعاني من إصابة، قبل 24 ساعة من إعلان قائمة البرازيل "النهائية"، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

سيناريو مثير حدث مع نيمار، في ليلة سقوط سانتوس المدوّي أمام كوريتيبا بنتيجة (0-3)، على ملعب نيو كيميكا أرينا، ضمن حساب الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري البرازيلي.

ويمكن القول إن المباراة حسمت عمليًا من الشوط الأول، بعدما أحرز برينو لوبيز هدفين، ثم تابع جوسو بالثالث من علامة الجزاء، في الدقائق 5 و20 و39.

ماذا حدث مع نيمار في مباراة سانتوس وكوريتيبا؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • خطأ حكم يحرم نيمار من استكمال المباراة

    قبل أي حديث بشأن الفنيات، دعونا نتحدث عن لقطة الحدث الرئيس الذي أثار جدلًا كبيرًا، حيث يمكن القول إن خطأ الحكم الرابع، حرم نيمار من مواصلة المباراة، كما أظهر نيمار في وضع التبديل الاضطراري بسبب الإصابة.

    ماذا حدث؟ نيمار غادر أرض الملعب برفقة الطاقم الطبي، في الشوط الثاني، من أجل تلقي العلاج، بعد معاناته من آلام في ربلة الساق.

    وفجأة، رفع الحكم الرابع لوح التبديل، ليظهر استبدال نيمار "رقم 10"، باللاعب روبينيو جونيور، لتظهر عدسات المباراة، نجم برشلونة السابق وهو يعترض على التبديل، بعدما أظهر ورقة أمام العدسة، تثبت بأن قرار المدرب كان خروج جونزالو إسكوبار "رقم 31"، وليس نيمار.

  • عداء إجباري مع روبينيو "الصغير"

    لم يكن نيمار يدرك بأن روبينيو، الذي زامله في 33 مباراة مع سانتوس والمنتخب البرازيلي، قد تشاء الظروف بأن يدخل في عداء مع نجله، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحلمه الأخير مع السليساو.

    في مطلع مايو الجاري، رُصد نيمار وهو يصفع روبينيو جونيور، نجل نجم البرازيل السابق، خلال حصة تدريبية، بعدما قام الموهبة الناشئة بمراوغته، فيما طالبه نيمار بالتخفيف من حدة اللاعب، قبل أن تنشب مشادة كلامية ومن ثم اشتباك باللكمات والجذب.

    ورغم اعتذار نيمار، لروبينيو جونيور فيما بعد، إلا أن التقارير تحدثت عن تلك الأزمة بأنها ربما تمثل "ناقوس خطر" لنيمار مع المنتخب البرازيلي، إذا ما قرر أنشيلوتي استدعاءه للمشاركة في كأس العالم 2026، خشية بأن يخرج هداف باريس سان جيرمان السابق عن النصّ، ويثير أزمة في غرفة الملابس.

    واليوم، يشاء القدر أن ترتبط لقطة نيمار الجدلية، في مباراة كوريتيبا، بروبينيو جونيور أيضًا، الأمر الذي قد يمثل لحظة لن تنسى لقائد سانتوس، إذا ما أثرت على حظوظه في التواجد بقائمة البرازيل النهائية، التي سيُعلن عنها الإثنين.

    بكاء ودموع: نيمار ينتظر المعجزة

    بلغة الإحصائيات، فإن نيمار كان الأفضل في فريق كان "مهلهلًا" دفاعيًا، ورغم أن الاستحواذ كان من نصيب سانتوس، بنسبة 63%، إلا أنه كان استحواذًا سلبيًا، شهد أفضلية من كوريتيبا في الوصول إلى المرمى (5 تسديدات من أصل 9)، في الوقت الذي عانى فيه أصحاب الأرض من "التشتت" الهجومي والتنظيم الدفاعي للخصم الذي قطع 4 تسديدات من رفاق نيمار.

    نيمار أظهر تفوقًا نسبيًا في لعبة المواجهات (1 ضد 1)، حيث كسب 6 مواجهات ثنائية من أصل ثمانية، رغم أنه أيضًا، فقد السيطرة على الكرة 17 مرة.

    تحركات نيمار خطفت الأنظار بتوغلاته من الطرف إلى العمق، وكذلك المرور بين الخطوط، رغم أنه أيضًا، اكتفى بثلاث تسديدات، منها واحدة فقط على المرمى.

    ورغم ذلك، إلا أن اللقطة الأبرز، كانت في بكاء نيمار عندما سمع النشيد الوطني البرازيلي، وكأنه بكاء الحلم، بنجم مرّ بالكثير من الصعوبات، وينتظر هدية القدر، التي ستكون أشبه بـ"المعجزة"، بعد سلسلة من الإصابات، بأن يستدعيه أنشيلوتي للتواجد في كأس العالم.

  • مشادة مع "الأفضل"

    إذا ما كان الحديث حول أزمات نيمار، فإن لقطة مشادته مع برينو لوبيز، الأفضل خلال المواجهة بتسجيله هدفين، ربما تكون بمثابة مصدر قلق جديد لأنشيلوتي.

    صراع جديد فجره نيمار داخل أرض الميدان، تحول إلى مشادة بين لاعبي سانتوس ولوبيز، في الوقت الذي يحتاج فيه القائد الثلاثيني ليكون أكثر انضباطًا، حتى لا ينال صورة سيئة لدى أنشيلوتي.

    من الإصابة إلى خطأ التبديل، والمشادة والثلاثية، أحداث عكّرت صفو أداء نيمار بالمجمل في المباراة، فقائد سانتوس سيكون أمام ساعات من القلق، قد تدفعه لعدم النوم، في انتظار إعلان قائمة أنشيلوتي النهائية، وهو اللاعب الذي أثبت في الميدان، بأنه قد يعطي أكثر من حل تكتيكي، باللعب كجناح وصانع ألعاب ومهاجم وهمي، لتبقى الكرة في ملعب المدرب الإيطالي.

