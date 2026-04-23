القائم رفض إنقاذه .. الإنذار والمدرب يؤكدان: نيمار يمر بمعاناة نجم برشلونة ولكن "لا مجال للتراجع"

الظروف تخدمه من كل جانب، ولكن الواقع ليس جيدًا بما يكفي، هكذا الحال للنجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي قاد سانتوس للتعادل السلبي مع كوريتيبا، ضمن "ذهاب" الجولة الخامسة من بطولة كأس البرازيل، بموسم 2025-2026.
سانتوس تعادل على ملعبه "أوربانو كالديرا"، وترك مهمة التأهل إلى مباراة الإياب، التي ستكون في ضيافة كوريتيبا، في الرابع عشر من مايو المُقبل.
نيمار لا يمر بأفضل أحواله مع سانتوس، حيث صار "الأمير" البرازيلي بين نارين؛ الضغوط البدنية والنفسية في ظل انتقادات الجماهير، والصراع على حلمه في المشاركة بكأس العالم 2026.
ماذا قدم نيمار جونيور؟ هذا ما نستعرضه عبر النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..