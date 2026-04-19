الأمير تعرض للذل: ضربة نيمار تفسد لقطته أمام فلومينينسي .. ورده لا يكفي لإسكات نجم البرازيل!

خسارة دراماتيكية لسانتوس..

ما أشبه الليلة بالبارحة، سانتوس يمارس دور "البطل الجريح" مع قائده نيمار جونيور، بهزيمة جديدة تقربه من منطقة القاع، بعد خسارة دراماتيكية أمام ضيفه فلومينينسي، بنتيجة (2-3)، في مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري البرازيلي.

في قلب ميدان أوربانو كالديرا، كان الأمر سجالًا؛ سانتوس يسجل وفلومينينسي يتعادل ثم يفوز، جابرييل باربوسا وألفارو بارييل سجلا هدفي أصحاب الأرض، بالدقيقتين 9 و57، وثلاثية الضيوف، جاءت عن طريق جيفيرسون سافارينو ورودريجو كاستيلو، وجون كينيدي، بالدقائق 24 و60 و86.

فلومينينسي يطارد القمة، ويحل وصيفًا في "برازيليراو بيتانو"، برصيد 23 نقطة، ليبعد بفارق "3" نقاط عن بالميراس، بينما سانتوس يعاني التأخر، ويحتل المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.

  • ضربة نيمار وهدف جدلي .. الأمير تعرض للذل

    وكان نيمار جونيور، بطلًا للقطة مثيرة للجدل، فبينما كان يصنع كرة الهدف الأول إلى "جابريجول"، تم رصده وهو يوجه ضربة في وجه أليسون، قبل تمرير الكرة إلى باربوسا، ولكن الحكم غض الطرف عنها، واحتسب الهدف.

    نيمار، قدم مباراة مقنعة، رغم أنه اعتمد على الصناعة، أكثر من تهديد مرمى الحارس فابيو، إلا أنه أيضًا صنع لقطة كانت سببًا في سخرية الجماهير، والتي وصفت جناح فلومينينسي، كيفين سيرنا، بأنه أذل "الأمير".

    واكتفى نيمار بتسديدة واحدة على المرمى، ورغم أنه حاول الاعتماد على صنع الفرص، إلا أن ما قدمه فوق أرض الميدان، كان مثار جدل أيضًا، حيث نجح في كرة واحدة عرضية من أصل ست، وأرسل 5 كرات طويلة، لم تنجح منها سوى كرتين فقط.

  • رسالة نجم البرازيل تقلق .. ورد نيمار لا يكفي

    أطلق نجم البرازيل السابق، لويزاو، تصريحًا جدليًا حول نيمار، واصفًا إياه بأنه لا يرغب في المشاركة بكأس العالم 2026، وأن رغبات اللاعب لا تتوفق مع التوقعات.

    ورغم أنه فسّر حديثه بأن نيمار غير مهتم بإصلاح علاقته مع الجهاز الفني للمنتخب، مثلما حدث مع رونالدو من قبل، ولو كان مكانه لتوجه إلى المدرب للتحدث معه، إلا أن كارلو أنشيلوتي أعطى القاعدة العامة التي سيبني عليها اختياراته للسليساو في المونديال: "الجاهز بدنيًا ولياقيًا".

    في قلب الميدان، نيمار يُظهر انسجامًا مع لاعبي سانتوس، وقد صنع أكثر من لقطة تستحق النظر، إلا أنه لا يزال بحاجة لإثبات جدارته للعودة لارتداء قميص البرازيل، فرغم لمحاته الفنية، إلا أن عدم وصوله إلى المرمى، ربما يجعل فرصه ضعيفة إذا ما قورنت بالنجوم البرازيليين الحاليين.

    هذا هو "مربط الفرص"، نيمار يعاني كثيرًا مع "اللمسة الأخيرة". بسبب الاندفاع، أهدر فرصتين لحسم الـ3 نقاط لفريقه، ثم جاء الرد سريعًا بهدف جون كينيدي "القاتل".

  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    لا تفكر في الجزء الثاني من مسلسل "المنقذ"

    إذا ما استعرضنا سريعًا، لمحات عن نيمار، ووضع سانتوس، سنجد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان، السابق، وكأنه يرغب في تكرار مسلسل "المنقذ" الذي برع في تأديته، خلال الموسم الماضي، إلا أنه لن يكون مقنعًا للجماهير على الإطلاق.

    مثال على ذلك، ما شاهدنا في المباراة الماضية، حينما دخل نيمار في شجار مع أحد المشجع، عقب التعادل مع ديبورتيفو ريكوليتا، واصفًا إياه بـ"الوغد البدين"، وأنه يأمل بأن يكون المشجع قد حصل على دقيقة الشهرة التي كان يبحث عنها.

    صحيح أن نيمار برر تلك الواقعة، بأنه تعرض طريقة حديثه معه، التي لم تكن تتعلق بمستواه، بل بشخصه، ولكن يكون ذلك الأمر مؤشرًا - أيضًا - على غضب جماهيري يشاهد فريقه يقترب من القاع، وهو العائد من الهبوط في الموسم الماضي.

    أمام أنظار بناته، عانى "الأمير البرازيلي" رغم تقديمه مستويات جيدة أمام فلومينينسي، ولكن الخشية أن يكون نيمار قد فقد دور "الحاسم" مع سانتوس، مكتفيًا بدور "صاحب الهدايا" لزملائه، دون فعالية تذكر على المرمى.

  • كلمة أخيرة .. رقم صادم

    لك أن تعرف عزيزي القارئ، بأن نيمار لمس الكرة 83 مرة خلال المباراة، وكم مرة فقدها؟ 34. أي أنه فقد حوالي 40% من استحواذه على الكرة، وهذا معدل صادم للغاية.

    معاناة نيمار أيضًا بدت واضحة في مواجهاته مع الخصوم، حيث كسب 9 التحامات فقط من أصل 22، أي بأقل من النصف، فضلًا عن فشل لعبته المفضلة، وهي المراوغة، التي كسبها مرة واحدة من أصل 7 محاولات.

    ورغم أن نيمار أصغر سنًا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أن صاحب الـ34 عامًا، يبدو داخل الملعب، أكثر صراعًا مع عامل السن، حينما تتهاوى أرقامه في لعباته المفضلة، بالمراوغة والمرور بين الخصوم وكسب المواجهات الثنائية، فإن الحقيقة تقول إن "الأمير" يحتاج للكثير من أجل إقناع أنشيلوتي.

