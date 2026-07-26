تألق بهدفين في أول ظهور بعد كأس العالم 2026 ولكن! .. "تصرف طفولي" أمام شابيكوينسي من نيمار وسانتوس يهاجم كارلو أنشيلوتي بدلًا من معاقبة قائده

في أول ظهور له بعد كأس العالم 2026، وبعد الجدل الكبير حول غيابه عن المباراة الماضية أمام يونيفرسيداد سنترال بكأس سود أمريكانا، عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لقيادة سانتوس في الدوري البرازيلي، لكن مهمته لم تكتمل بنجاح!

سانتوس خرج بنقطة تعادل صعبة أمام شابيكوينسي (2-2)، ضمن الجولة الـ20 من الدوري البرازيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

هذا التعادل كان بمثابة الصدمة لجماهير سانتوس، كونه جاء أمام صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب، حيث يحتل شابيكوينسي المركز الـ20 برصيد عشر نقاط فقط، أما رفاق نيمار فيحتلون المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

لكن بعيدًا عن الوضع الجماعي لسانتوس أمام شابيكوينسي، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن نيمار بالتحديد، فكيف كان ظهوره الأول بعد عودته في الدوري البرازيلي بعد عودته من مونديال أمريكا الشمالية؟



