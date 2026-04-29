علي سمير

نيمار الذي "وحَّد" البرازيل والأرجنتين أمام سان لورينزو .. استقبال أسطوري ولمحات غير كافية لظهوره في "النهائي الحلم"

سانتوس يكتفي بالتعادل أمام سان لورينزو

بعد 11 عامًا من العودة إلى الأرجنتين، فشل النجم البرازيلي نيمار في إنقاذ فريقه من تعثر جديد أمام خصمه سان لورينزو، في المواجهة التي أقيمت بينهما في بطولة كونميبول سودا أمريكانا.

المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كانت مشرقة لنيمار وسط استقبال حافل له، ولكنها باهتة على أرض الملعب بالنسبة لفريقه بعد التعادل بهدف لكل فريق.

سان لورينزو سجل الهدف الأول عن طريق لاعبه أليكسيس كويلو، بينما عادل جابرييل باربوسا النتيجة للضيوف بعدها بـ6 دقائق فقط.

ماذا حدث لنيمار في هذه المواجهة؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية ..

    استقبال تاريخي

    نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق، عاد إلى الأراضي الأرجنتينية بعد غياب استمر 11 عامًا، وكان يطمح في تحقيق الفوز لمساعدة سانتوس على تحسين أوضاعه في مجموعته بالمسابقة.

    الظهور الوحيد لنيمار بقميص سانتوس في الأرجنتين كان ضد فيليز سارسفيلد في عام 2012، قبل أن يعود لتمثيل البرازيل في 2015 على ملعب "مونيومينتال" في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

    ورغم الخصومة بين البرازيل والأرجنتين، إلا أن جماهير سان لورينزو قررت الاحتفال بعودة نيمار من جديد، واحتشدت في الملعب من أجل تحيته بصورة خاصة للغاية تليق بتاريخه في ملاعب كرة القدم.

    الأمر بدا وكأن نيمار قام بتوحيد البرازيل والأرجنتين في هذه اللقطة، ليؤكد حقيقة أن شعبيته الطاغية يمكنها تخطي أي احتقان أو خصومة كروية بين البلدين، وهو ما ظهر بملاحقة بعض لاعبي سان لورينزو له بعد صافرة النهاية للحصول على أي تذكار منه.

    عشاق سان لورينزو حاولوا إظهار عشقهم لنيمار في كل مكان، بداية من توجهه إلى الملعب بالأتوبيس، وصولًا بمروره من النفق ودخوله لخوض اللقاء، بينما قام فابريسيو لوبيز لاعب الفريق الخصم بطلب حذاء نيمار، ليستجيب الأخير له بكل تواضع.



    بعيدًا عن كل ذلك .. ماذا قدم نيمار على الملعب؟

    النجم البرازيلي لم يكن سيئًا، لكنه لم يقم بما يكفي لمساعدة سانتوس على تفادي هذا التعادل، الذي جعل الفريق يأتي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الرابعة في كوبا سودا أمريكانا بنقطتين، خلف سان لورينزو المتصدر وكوينكا وريكوليتا.

    صاحب الـ34 سنة قدم بعض اللمحات الفنية المهارية المعروفة عنه، ولكن أغلبها لم يكن في مناطق الخطورة التي تهدد مرمى الفريق الخصم.

    اللاعب ساهم في تسجيل الهدف الأول لسانتوس، عن طريق مراوغة للاعب سان لورينزو، قبل أن تصل الكرة إلى جابرييل باربوسا الذي سددها بقوة لتسكن الشباك.

    وكان نيمار على وشك التسجيل في مناسبة أخرى، ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم لتمر بسلام على مرمى الحارس أورلاندو خيل.

    البرازيلي لعب 3 تمريرات في مناطق الخطورة لسان لورينزو وقام بمراوغة واحدة فقط ناجحة خلال هذه المباراة، ولمس الكرة 79 مرة.

    وفقد نجم سانتوس الكرة في 27 مناسبة، ولم يقم بالكثير من الإسهامات الدفاعية خلال لعبه في مركز الجناح الأيسر، باستثناء استعادة الكرة 5 مرات، ونجح في التحامين أرضيين من أصل 8 محاولات.


    قد لا يشارك في "النهائي الحلم"

    مرة أخرى، يظهر الجدل حول كأس العالم وإمكانية مشاركة نيمار مع السيليساو في البطولة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لذلك هو سؤال كل مباراة يلعبها البرازيلي مع سانتوس.

    نيمار قال هذه المرة:"بالتأكيد كل لاعب يحلم بالتواجد في كأس العالم، سأكون هناك إن شاء الله، سيكون من الرائع أن تقام المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين".

    ربما جاءت هذه الأمنية كمجاملة من نيمار للجماهير الأرجنتينية بعد التحية الخيالية التي تلقاها من جماهير سان لورينزو، ولكنها مباراة لطالما حلم بها عشاق اللعبة بين قطبي أمريكا الجنوبية.

    ليونيل ميسي أمام نيمار في نهائي المونديال؟ مواجهة حالمة نتمنى أن نراها، ولكن فرص نجم سانتوس ليست قوية "حتى الآن" في الذهاب إلى البطولة مع منتخب البرازيل من الأساس.

    مستواه ضد سان لورينزو وبعض المباريات السابقة ليس كافيًا لإقناع أنشيلوتي، لأن هناك من هم أفضل منه في أوروبا حاليًا، ليكون الرهان الأكبر هو الاعتماد على خبرته وقيمته كأحد أساطير بلاده بشكل عام، وهو ما شاهدناه بوضوح في الأرجنتين ببعض اللمحات داخل وخارج الملعب.

    البعض يقول إنه يحتاج فقط إلى فريق أقوى من سانتوس، وهذا أمر يحمل بعض المنطق، خاصة أنه قدم الكثير من اللقطات المميزة في عملية صناعة اللعب ضد سان لورينزو، ولكن يجب الالتفات أيضًا أن الخصوم في كأس العالم أصعب بكثير جدًا من الدوري البرازيلي وبطولة سودا أمريكانا.