نيمار الذي "وحَّد" البرازيل والأرجنتين أمام سان لورينزو .. استقبال أسطوري ولمحات غير كافية لظهوره في "النهائي الحلم"

مرة أخرى، يظهر الجدل حول كأس العالم وإمكانية مشاركة نيمار مع السيليساو في البطولة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لذلك هو سؤال كل مباراة يلعبها البرازيلي مع سانتوس.
نيمار قال هذه المرة:"بالتأكيد كل لاعب يحلم بالتواجد في كأس العالم، سأكون هناك إن شاء الله، سيكون من الرائع أن تقام المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين".
ربما جاءت هذه الأمنية كمجاملة من نيمار للجماهير الأرجنتينية بعد التحية الخيالية التي تلقاها من جماهير سان لورينزو، ولكنها مباراة لطالما حلم بها عشاق اللعبة بين قطبي أمريكا الجنوبية.
ليونيل ميسي أمام نيمار في نهائي المونديال؟ مواجهة حالمة نتمنى أن نراها، ولكن فرص نجم سانتوس ليست قوية "حتى الآن" في الذهاب إلى البطولة مع منتخب البرازيل من الأساس.
مستواه ضد سان لورينزو وبعض المباريات السابقة ليس كافيًا لإقناع أنشيلوتي، لأن هناك من هم أفضل منه في أوروبا حاليًا، ليكون الرهان الأكبر هو الاعتماد على خبرته وقيمته كأحد أساطير بلاده بشكل عام، وهو ما شاهدناه بوضوح في الأرجنتين ببعض اللمحات داخل وخارج الملعب.
البعض يقول إنه يحتاج فقط إلى فريق أقوى من سانتوس، وهذا أمر يحمل بعض المنطق، خاصة أنه قدم الكثير من اللقطات المميزة في عملية صناعة اللعب ضد سان لورينزو، ولكن يجب الالتفات أيضًا أن الخصوم في كأس العالم أصعب بكثير جدًا من الدوري البرازيلي وبطولة سودا أمريكانا.