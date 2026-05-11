حفزته كلمات ميسي؟ نيمار يريد إحراج بانيني .. تقمص دور المدرب وإحصائية تقلق أنشيلوتي رغم إبداعه!

يبدو أن نيمار جونيور، قائد فريق الكرة بنادي سانتوس، قرر أن يتحدى الجميع، ويضرب بكل التقارير التي تؤكد غيابه المتوقع عن قائمة كأس العالم 2026، عرض الحائط، رافعًا شعار "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

نيمار قاد سانتوس للفوز على ريد بول براجانتينو، بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري البرازيلي، والتي أقيمت على ملعب أوربانو كالديرا.

وأحرز نيمار الهدف الأول في الدقيقة 45+5، فيما وقع أدونيس فرياس على الهدف الثاني بالدقيقة 76 من عمر المباراة.

ونجح سانتوس في استعادة توازنه، بأول فوز بعد ثلاثة تعثرات (خسارة وتعادلين)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب برازيليراو بيتانو، على حساب براجانتينو، صاحب المركز السابع بـ20 نقطة.

ماذا قدم نيمار أمام براجانتينو؟