"أيها الشقي الصغير" .. نيمار يسخر من مزاعم إهانة زملائه في غرفة ملابس سانتوس

اختار نيمار؛ نجم سانتوس، أن يتجاهل التقارير التي تحدثت عن خلاف حاد في غرفة الملابس عقب التعادل 2-2 مع تشابيكوينسي، وذلك من خلال نشر منشور ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض التقارير في وسائل الإعلام البرازيلية قد زعمت أن نيمار وجه انتقادات لاذعة إلى بونتمبو، واصفاً إياه بـ«التافه» ومستهزئاً بأن تراجع مستواه سيؤدي إلى لعبه في دوري الدرجة الثانية ضد تشابيكوينسي في الموسم المقبل.

ووفقًا لشبكةESPN، نجح المهاجم السابق لبرشلونة في نزع فتيل هذه المزاعم من خلال نشر صورة له بجانب اللاعب الشاب مع تعليق «أيها الشقي الصغير» مصحوبًا برمز تعبيري يضحك، والتي أعاد بونتمبو نشرها لاحقًا لتأكيد أن الوئام بينهما لا يزال سليمًا.





Instagram



