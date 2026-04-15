مفاجأة .. كارلو أنشيلوتي يطلب رأي رئيس البرازيل حول استدعاء نيمار لكأس العالم

في تصريح مفاجئ، أكد الرئيس البرازيلي لولا أن أنشيلوتي تواصل معه لاستطلاع الرأي العام والموقف السياسي بشأن عودة نيمار إلى منتخب السيليساو.

وقد استعرض رئيس الدولة البالغ من العمر 80 عامًا تفاصيل المحادثة خلال بث مباشر على قناته على يوتيوب، مشيرًا إلى الضغوط الهائلة المحيطة باحتمال ضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

قال لولا: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع أنشيلوتي، وسألني: 'هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟' فقلت: 'اسمع، أنشيلوتي، إذا كان لائقًا بدنيًا، فهو يمتلك المهارات الكروية. ما أريد معرفته هو ما إذا كان يريد ذلك حقًا." إذا كان يريد ذلك، فعليه أن يتصرف باحترافية. يمكنه أن ينظر إلى لاعب مثل كريستيانو رونالدو، أو [ليونيل] ميسي، ويذهب إلى المنتخب الوطني، لأنه لم يتقدم في السن بعد. لكنه لا يمكنه أن يتوقع الانضمام لمجرد اسمه. عليه أن يستحق ذلك على أرض الملعب."