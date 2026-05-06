محمد سعيد

نيمار ضد ريكوليتا | "أمير القرية" يرد اعتباره مع سانتوس وينهي خصومة روبينيو!

نيمار يكسر صيامه التهديفي ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ليحتل صدارة المشهد مع فريقه سانتوس، بعد غيابه عن مواجهة الديربي الأخيرة أمام بالميراس في الدوري البرازيلي، وما أفضلها من عودة!

نيمار دخل المباراة وكأنه يريد أن يوجه عدة رسائل واضحة إلى جماهير سانتوس خاصة وجماهير البرازيل كافة، ومعهم بلا شك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للسليساو، قبل أسبوعين تقريبًا من الإعلان عن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في المونديال 2026، مفادها: "أنا هنا .. لست فتى القرية لكني أميرها".

  • هدف وأداء جماعي مثالي

    خلال مواجهة ريكوليتا في باراجواي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس كوبا سود أمريكانا، نجح النجم البرازيلي في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرات متبادلة مع زميله بنجامين رولهايزر وإنهاء رائع من الساحر البرازيلي، ليعلن عن عودته القوية للمستطيل الأخضر.

    وبخلاف الهدف، كان نيمار بدون شك أفضل لاعبي سانتوس على جميع النواحي، فرديًا وجماعيًا، فتارة يمر من الجانب الأيسر ليصنع تمريرة خطيرة داخل منطقة جزاء المنافس، وأخرى يفضل الاعتماد على ذاته ويخترق ويصوب دون أنانية واضحة أو استعراض مبالغ فيه.

    نيمار لعب المباراة كاملة وكانت له 5 تسديدات على المرمى (الأعلى بين زملاءه)، وصنع فرصتين محققتين وكانت له 7 تمريرات في مناطق الخطورة لدى المنافس، وقام بثلاث مراوغات ناجحة من أصل 7، حيث تعرض لتدخلات خشنة طوال اللقاء حتى أنه حصل وحده على 9 أخطاء، بينما استعاد الكرة من المنافس 5 مرات.


  • سانتوس في مأزق قاري

    انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن خطف جاليانو هدف التعادل لريكوليتا في الدقائق الأخيرة، وذلك مباشرة بعد إلغاء هدف لسانتوس سجله ثاسيانو بداعي التسلل.

    وبهذه النتيجة، يستمر سانتوس في معاناته القارية حيث يتذيل المجموعة الرابعة في بطولة سود أمريكانا برصيد ثلاث نقاط فقط، دون تحقيق أي فوز حتى الآن بعد مرور أربع جولات.

    ويتصدر سان لورينزو المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه ديبورتيفو كوينكا بـ 5 نقاط، ثم ريكوليتا بـ 4 نقاط، وسيكون على رفاق نيمار التركيز الآن على العودة لمنافسات الدوري البرازيلي يوم الأحد المقبل حين يستضيفون ريد بول براجانتينو على ملعب "فيلا بلميرو"، في محاولة لتحسين ترتيبهم المحلي قبل العودة للمشاركة القارية المصيرية أمام سان لورينزو في العشرين من مايو الجاري.

  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    اعتراف بالخطأ ونهاية الخصومة مع روبينيو

    اللقطة الحقيقية التي خطفت الأضواء كانت خلال الاحتفال بالهدف، حيث توجه نيمار نحو زميله الشاب روبينيو جونيور وقام باحتضانه وتوجيه "صفعة" خفيفة على وجهه كإشارة للمصالحة والمودة.

    وتأتي هذه الخطوة بعد أنباء عن اعتداء نجم سانتوس على نجل روبينيو خلال تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي، وهو ما أثار ضجة إعلامية واسعة في البرازيل.

    ولم يكتفِ نيمار بمبادرة الصلح في الملعب، بل تحدث بصراحة عن كواليس ما حدث في التدريبات، مؤكداً أن الأمور تم تضخيمها بشكل لا داعي له.

    وصرح النجم البرازيلي علانية حول المشاجرة قائلاً: "لقد ذهبت بعيداً، نعم، أنا أعرف ذلك. لقد اعتذرت بالفعل، واعتقدت في ذلك الوقت أننا قمنا بتسوية الأمر. أي شخص يلعب كرة القدم يعرف أن هذه الأشياء تحدث؛ إنها جزء من اللعبة .. تتطاير القبضات، وتحدث صفعات، وكل أنواع الأشياء".

    وتابع نيمار في حديثه ليكشف عن استيائه من خروج الخبر للعلن: "هذه هي كرة القدم، هكذا تسير الأمور... لكن كان ينبغي التعامل مع هذا هنا، داخل الفريق، وبدلاً من ذلك وصل الأمر إلى أشخاص لا يفهمون كرة القدم حقاً، وقاموا بتهويله بشكل مبالغ فيه! كلانا ارتكب أخطاء، ربما بالغت في رد فعلي، لكني اعتذرت".

    وبهذه الكلمات، وضع نيمار حداً للتكهنات حول مستقبله وعلاقته باللاعب الشاب ووالده روبينيو الأب الذي كان قد طالب باعتذار علني.

  • توتر على أرض الملعب وتدخل كوكا

    رغم هدوء جبهة نجل روبينيو، إلا أن الأعصاب ظلت مشتودة داخل صفوف "بيشي" خلال المباراة، ففي الشوط الثاني، وأثناء استراحة شرب السوائل، دخل نيمار في مشادة كلامية حادة مع زميله المدافع لوكاس فيريسيمو بسبب مطالبة الأخير للمهاجمين بالعودة للمساندة الدفاعية، هذه المشادة استدعت تدخلاً فورياً من المدرب كوكا لتهدئة الأوضاع قبل أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة.

    وبعيدًا عن اللقطات المثيرة للجدل، كان نيمار قريباً من مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، حيث سدد ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم، كما أضاع فرصة محققة من مسافة قريبة تألق حارس الفريق الباراجوياني في التصدي لها. وبدا واضحاً أن الضغوط النفسية المحيطة بالفريق كانت تؤثر على التركيز الجماعي للاعبين في اللحظات الحاسمة من اللقاء.

