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NeymarGetty/GOAL
محمد سعيد

لم ولن يكبر أبدًا رغم سحره .. نيمار "المُتشرد" وصفحة سوداء جديدة مع سانتوس!

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نيمار
ريمو ضد سانتوس إف سي
ريمو
سانتوس إف سي
كأس البرازيل

النجم البرازيلي يظهر في مشاهد مؤسفة

لم تكن ليلة عبور سانتوس إلى ربع نهائي كأس البرازيل بالفوز (1-0) على ريمو، مجرد محطة رياضية عابرة، بل تحولت إلى مسرح مفتوح لفوضى عارمة ومشادات كلامية حامية، كان بطلها الأول - كالعادة - النجم نيمار دا سيلفا.

فعقب انطلاق صافرة النهاية، خلع المهاجم المخضرم عباءة النجم الكروي المخضرم، ليغرق في نوبة غضب واشتباكات حادة مع مسؤولي نادي ريمو في الممرات الضيقة المؤدية لغرف الملابس؛ في مشهد درامي وسلوك مثير للجدل كاد أن يسرق فرحة الفوز الثمين، ليعيد إلى الأذهان صورة نيمار "الطفل المشاغب" الذي يرفض أن ينضج رغم مرور السنوات.

  • مشادات ساخنة في نفق ملعب مانجيرون

    على أرضية ملعب "مانجيرون"، لم تتوقف الإثارة عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتدت شرارتها لتشعل النفق المؤدي لغرف الملابس فور انتهاء اللقاء بفوز سانتوس بهدف نظيف.

    وثقت الكاميرات لحظات انفعال سريالية، حيث ظهر نيمار وهو يتبادل الصيحات والشتائم القاسية مع إداريي نادي ريمو، فالنجم البرازيلي، الذي عاش تحت وطأة صافرات الاستهجان طوال 90 دقيقة، لم يتمالك أعصابه، وبدلًا من التجاهل، أخذ يصرخ في وجوههم بنبرة تشفٍّ كررت كلمة: "لقد تم إقصاؤكم!"، في مشهد استفزازي صريح عقب خروج فريقهم من دور الـ 16.

    ولم تكن تلك سوى الشرارة الأولى؛ إذ بدأ التوتر يبلغ ذروته حين رد نيمار على هتافات جماهير الخصم بإرسال "قبلات ساخرة" نحو المدرجات أثناء خروجه.

    وأفادت التقارير الصحفية أن نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق أطلق العنان لألفاظه النابية، بل وسجلت عدسات الصحفيين رقصته الاستفزازية وصراخه بعبارة "مستبعدون" في المنطقة المختلطة، مما أجبر رجال الأمن على التدخل السريع وبناء سد منيع لمنع تطور هذا الشجار اللفظي إلى اشتباك بالأيدي في أجواء احتقان شديدة.


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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    هجوم ناري من رئيس نادي ريمو

    ولأن الحوادث من هذا النوع لا تقف عند حدود الممرات، فقد انتقل صداها سريعًا إلى وسائل الإعلام، حيث شن أنطونيو كارلوس تيكسيرا، رئيس نادي ريمو، هجومًا كاسحًا وغير مسبوق على السلوك الإنساني والرياضي لنيمار.

    ووصف تيكسيرا تصرفات الساحر البرازيلي بـ "غير المهنية"، مشيرًا إلى أنها لا تليق بأسطورة يُفترض أن تكون قدوةً ومصدر إلهام لملايين الأطفال حول العالم، ومُعربًا عن خيبة أمل عميقة تجاه لاعب يملك التكريم والنجومية لكنه يفتقد للروح الرياضية واحترام الخصم المهزوم.

    وفي حديث ملؤه الحرارة والأسى نقلته المنصات الإخبارية، قال تيكسيرا: "سانتوس نادٍ عريق لا يحتاج إلى مثل هذه التصرفات. إن ذلك 'المتشرّد' نيمار، الذي يعتبره الكثير من الأطفال أملهم وقدوتهم، جاء ليقدم استعراضاته الرخيصة ثم يستفزنا. نحن نتحمل جزءًا من الذنب لأننا نحن من نصنع أبطالًا من أشخاص بهذه السلوكيات".

    صدمة رئيس ريمو تجسدت في وصفه لنيمار بـ "المهرج"، ليفتح باب سجال عريض في الشارع الرياضي البرازيلي حول خطورة الاستفزاز وقيم الرياضة التي تذوب تحت أقدام النجومية المفرطة.

  • نيمار بين سحر الملعب وغضب الممرات

    ورغم هذه الضوضاء والأحداث الدرامية، يظل من الإجحاف إنكار السحر الفني الذي يختزنه هذا اللاعب، فقد بدأ نيمار المباراة من مقاعد البدلاء بقرار انضباطي من المدرب كوكا نتيجة تأخره في الوصول يوم اللقاء، لكن دخوله في الشوط الثاني كان بمثابة لمسة ساحر قلبت الموازين؛ إذ نجح بلمحة واحدة في إهداء تمريرة الهدف الوحيد لزميله روني، مهديًا سانتوس بطاقة التأهل.

    لقد أثبت الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، مجددًا، أنه يمتلك العبقرية التي تجعله حاسمًا، حتى وهو مكبل بكل هذا الجدل والضغوط الشديدة.

    وكشفت كواليس تلك الليلة عن مشاعر متناقضة داخل معسكر سانتوس نفسه؛ إذ سادت حالة من الذهول بين زملائه، وكان أبرزهم المهاجم جابيجول الذي التقطته الكاميرات واقفًا على مسافة بعيدة، تتملك وجهه نظرات التعجب والاندهاش من حدة الانفعال.

    وتحول مدخل غرف الملابس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بعد أن اضطر أفراد أمن سانتوس لتشكيل حواجز بشرية لحماية اللاعبين من ثورة غضب مسؤولي وجماهير ريمو، والذين صبوا جام غضبهم وقاموا بتحطيم بعض الحواجز الحديدية ردّاً على استفزازات نيمار المتكررة.


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  • NeymarGetty Images

    تهدئة العاصفة دون الاستغناء عن كبريائه

    تأتي هذه الأزمة في مرحلة فاصلة ودقيقة للغاية من حياة نيمار الكروية، وهو على أعتاب عامه الـ 34؛ حيث تعصف بمسيرته غيوم كثيفة من الشكوك خصوصًا بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده في مونديال 2026 بطريقة حزينة للغاية.

    وكان الفتى الذهبي قد ألمح سابقًا إلى أن رحلته الحالية مع بيته القديم "سانتوس" قد تكون محطته الأخير في عالم الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أنه يدرس فكرة تعليق حذائه نهائيًا مع نهاية عقده في ديسمبر المقبل، ليترك الجمهور في حالة ترقب وشغف لمعرفة ما إذا كانت هذه الرقصات المشاغبة هي الأخيرة له على أرض الملعب.

    وفي محاولة لتهدئة العاصفة دون الاستغناء عن كبريائه أو تقديم اعتذار مباشر، أطل نيمار عبر قناته على "يوتيوب" بلغة تحمل الكثير من التشتت والبحث عن الذات، قائلاً: "لا أعلم إلى متى سأستمر في الملعب، ولا أفكر حالياً في التوقف، لكنني لا أعلم ما يحمله المستقبل. لدي عقد ممتد حتى نهاية العام مع سانتوس وأعتزم الوفاء به وارتداء هذا القميص بأقصى ما أملك من شغف".

    وأضاف: "بعد ديسمبر، سأجلس مع نفسي لأقرر: هل أبقى، أم أرحل، أم أعتزل الكرة تماماً؟ الطريق ما زال طويلاً، وعلينا أن نعيش الأيام خطوة بخطوة".

    كلمات تعكس حجم الصراع الداخلي لنجم يعيش روزنامته الأخيرة، مما يجعل كل مباراة يخوضها مزيجاً ساحراً من العبقرية، والجنون، والاستفزاز.

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