ينتهي من سدادها في 2033 .. "صورة" نيمار تورط سانتوس في ديون كبيرة!

هل تورط سانتوس في صفقة نيمار؟ "أزمة ديون" قد تعطي مؤشرًا حول مستقبل النجم البرازيلي، في ظل قرب انتهاء عقده، والأحاديث الدائرة حول سيناريو "إعادة لم الشمل" مع صديقي برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز، في إنتر ميامي.

ومن المنتظر أن يكون ديسمبر المُقبل، حافلًا بالأحداث، في قلعة نادي سانتوس، ما بين الانتخابات الرئاسية التي ستقام أوائل الشهر، مع نهاية ولاية الرئيس مارسيلو تيكسيرا، وكذلك انتهاء عقد نيمار، دون وجود أي مفاوضات حالية لتجديد العقد.