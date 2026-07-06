أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور، عن قراره بالاعتزال دوليًا، بعد مسيرة طويلة مع السليساو، حقق خلالها العديد من الإنجازات، قبل أن تنتهي رحلته بوداع كأس العالم 2026.
لا مزيد من حلم كأس العالم .. نيمار جونيور يعلن عن اعتزاله الدولي رسميًا
المباراة الأخيرة لنيمار
وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الدفع بنيمار بديلًا في مباراة النرويج، في الدور ثمن النهائي من مونديال 2026، المُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث وقع على هدف من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+10.
وكان هدف نيمار بمثابة حفظ ماء الوجه للسليساو، بعدما أحرز نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، ثنائية نرويجية، قاد بها منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه.
وانتهى اللقاء وسط دموع غزيرة لنيمار، الذي كان يطمح في مشاركة حلم البرازيل في النجمة السادسة، قبل أن يتوقف الحلم عند صخرة أحفاد الفايكنج.
- AFP
رسالة نيمار الوداعية
وقال نيمار جونيور، عقب المباراة، "لقد حاولت، وحاولت، بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف، وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن".
بتلك الكلمات، كشف نيمار عن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل، والتي انطلقت في عام 2010.
- AFP
ماذا قدم نيمار مع البرازيل؟
ويملك نيمار مسيرة مرصعة بالإنجازات مع المنتخب البرازيلي، على مدار 130 مباراة دولية، سجل خلالها 80 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للسليساو، متخطيًا الرقم القياسي الذي حققه الأسطورة الراحلة بيليه.
80 هدفًا، كتب بها نيمار تاريخًا كبيرًا مع البرازيل، حيث قادها للتتويج بكأس القارات 2013، كما كان عمود السليساو في مونديال 2014، إلا أن إصابة قوية تسببت في غيابه عن الخسارة التاريخية أمام ألمانيا بسباعية في نصف النهائي.
ولم يغب نيمار عن المشاركة في أي نسخة من كأس العالم، منذ 2014، ومرورًا بـ2018 و2022، وحتى 2026، حيث خاض 15 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما كان إنجازه الأبرز، هو الوصول إلى الدور ربع النهائي "3" مرات، قبل أن يغادر نسخة أمريكا الشمالية، من دور الـ16.
وتعرض نيمار جونيور لإصابة قوية في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة أوروجواي، في أكتوبر 2023، ضمن تصفيات كأس العالم، ليبدأ رحلة الغياب الطويل عن السليساو، لمدة 3 سنوات، قبل أن يعود مرتديًا قميص بلاده في مونديال 2026، الأمر الذي كان بمثابة مجازفة كبرى من المدرب أنشيلوتي، الذي قرر الاستعانة به، وسط شكوك حول جاهزيته البدنية والفنية.
"لم أعد أستطيع"
ورغم أن نيمار خرج في أكثر من مناسبة، قبل المونديال، مطالبًا كارلو أنشيلوتي بمنحه الفرصة للقتال من أجل حلم النجمة السادسة، إلا أن والد النجم البرازيلي، لم يخفِ رغبة نجله مسبقًا في الاعتزال.
وتحدث نيمار دا سيلفا، والد النجم البرازيلي، عبر قناة Rafa Tecla T، عن نجله، مؤكدًا أنه كان يفكر جديًا في الاعتزال، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في غضروف الركبة.
والد نيمار كشف عمّا قاله نجله بالنص "لم أعد أستطيع، أحتاج إلى عملية جراحية، أنا منهك يا أبي، لا أعرف حتى إن كان الأمر يستحق العناء"، مؤكدًا أن نجم الهلال السابق، أخبره بذلك قبل بضعة أشهر.
هذه ليست المرة الأولى، التي اعترف بها نيمار بأنه يفكر في التوقف، حيث تحدث أيضًا عن رحلته مع إصابة الرباط الصليبي، التي غيبته طويلًا عن الملاعب، لأكثر من سنة، إبان رحلته مع الهلال.
وقال نيمار، عبر المسلسل الوثائقي حول الدوري السعودي على منصة (نتفليكس)، إن هناك أيامًا كان يستيقظ فيها مثقلًا برغبة عارمة في الاستسلام، مضيفًا "منذ البداية، كل ما أخشاه أن أصاب في ركبتي، واليوم، ها أنا أواجه أشد مخاوفي".
وأضاف "كل رياضي يعرف جسده، وحين يتعرض لإصابة خطيرة، فإن الأمر يتبين على الفور، أعترف أني لم أشهد في مسيرتي إصابة هزت أرجائي مثل تلك الإصابة، شعرت بضيق شديد، وتملكني الإحباط خلال الشهر الأول، علمت أنها إصابة خطيرة وستطول مدة علاجها، كانت الفترة الأولى من الإصابة معقدة للغاية، في البداية، لا تشعر سوى بالألم، أردت أن أتلاشي".
واستطرد نيمار "لم أشعر سوى بالألم، أردت استرجاع قدرتي على ثني ركبتي في أسرع وقت، حتى أستطيع التحرك مجددًا، والتخلص من الألم، ولولا أن حظيت بدعم أحبائي وعائلتي وأصدقائي لشقّت عليّ العودة بعد إصابتي؛ لأنها تعبث بعقلي وجسدي، ولم أعد في العشرين من عمري، بل كنت في الحادية والثلاثين، مدين للكثير من أصدقائي وعائلتي، وأطفالي الذين يمدّونني بالدعم كل يوم".
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