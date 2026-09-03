مهاجم آخر بالدوري الإنجليزي .. الكشف عن الصفقة التي رفضها برشلونة في اليوم الأخير من السوق

تشير التقارير إلى أن برشلونة رفض فرصة التعاقد مع مهاجم نيوكاسل نيك فولتيمادي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقرر العملاق الكاتالوني عدم إنقاذ الدولي الألماني الذي كان يعاني في نيوكاسل، مفضلاً بدلاً من ذلك إتمام صفقة بسعر مخفض للتعاقد مع جابرييل جيسوس لاعب آرسنال.

وبعد ذلك، ضمن فولتيمادي الانتقال إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام.