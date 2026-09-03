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Hansi FlickGetty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

مهاجم آخر بالدوري الإنجليزي .. الكشف عن الصفقة التي رفضها برشلونة في اليوم الأخير من السوق

انتقالات
جابرييل جيسوس
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيك ولتيماد
آرسنال
نيوكاسل يونايتد
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

فرصة أتيحت للنادي الكتالوني

تشير التقارير إلى أن برشلونة رفض فرصة التعاقد مع مهاجم نيوكاسل نيك فولتيمادي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقرر العملاق الكاتالوني عدم إنقاذ الدولي الألماني الذي كان يعاني في نيوكاسل، مفضلاً بدلاً من ذلك إتمام صفقة بسعر مخفض للتعاقد مع جابرييل جيسوس لاعب آرسنال.

وبعد ذلك، ضمن فولتيمادي الانتقال إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام.

  • تفضيل جيسوس على المهاجم الألماني

    ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فقد عُرض فولتيمادي على البلوجرانا في ظل تزايد الغموض حول مستقبله في نيوكاسل وسط اهتمام من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

    غير أن النادي الكتالوني رفض العرض على الفور، إذ كانت الإدارة الرياضية لبرشلونة قد التزمت بالفعل بضم جيسوس إلى إسبانيا، ما يعني أن إتاحة المهاجم الألماني في اللحظات الأخيرة قوبلت بالرفض مباشرةً.

    وكان المهاجم البرازيلي قد وصل إلى كامب نو قادمًا من آرسنال مقابل مبلغ ثابت مبدئي قدره 10 مليون يورو (8.4 مليون جنيه إسترليني)، إضافةً إلى 4 مليون يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) في صورة إضافات محتملة مرتبطة بالأداء.


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    سرية تامة لصفقة جيسوس

    وبينما كان ممثلو فولتيمادي يبحثون بشكل مكثف عن مخرج في اليوم الأخير للانتقالات، ظل تركيز برشلونة منصباً بالكامل على هدفه. وقد فاجأت السرعة التي أنجز بها الصفقة مع آرسنال الكثيرين، إلا أن الأساس كان قد وُضع مسبقاً.

    ووفقاً للتقرير، كشف جيسوس أنه كان على علم باهتمام برشلونة الجاد به منذ أسبوع كامل. وأكد نجم مانشستر سيتي السابق أن المفاوضات بين الناديين تسارعت بشكل كبير بعيداً عن الأنظار، ما سمح بإتمام الانتقال في سرية تامة.

    وبحلول الوقت الذي برز فيه فولتيمادي كخيار متاح لبرشلونة في السوق أواخر الأسبوع الماضي، كان جيسوس قد وضع قدماً واحدة داخل كامب نو تقريباً. فلاعب نيوكاسل لم يكن يوماً هدفاً ذا أولوية بالنسبة للعملاق الإسباني.


  • سقوط سريع لفولتيمادي

    يأتي سعي فولتيمادي الشديد للرحيل في الصيف عقب فترة كارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد وصل المهاجم الفارع الطول إلى ملعب سانت جيمس بارك العام الماضي بعد موسم رائع في الدوري الألماني مع شتوتجارت، وكلّف نيوكاسل 70 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من تسجيله تسعة أهداف خلال أشهره الثلاثة الأولى، انهار مستواه وثقته بشكل كبير في عام 2026.

    وعانى خريج أكاديمية فيردر بريمن في التأقلم مع نظام 4-3-3 الخاص بالمدرب السابق إيدي هاو، إذ أخفق في ترك انطباع جيد سواء كمهاجم وحيد أو كصانع ألعاب بديل. ولم ينجح تغيير المدرب لاحقًا في إحياء حظوظه في إنجلترا.

    وتحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله، هبط فولتمادي في ترتيب أولويات الهجوم. فبعد فشله في ترك بصمة خلال الشهر الأول من العهد الجديد، وجد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نفسه متأخرًا خلف يوان ويسا وجو ويلوك وويل أوسولا في التنافس على مركز أساسي.


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    بداية جديدة في الدوري الإيطالي

    مع تعثر مسيرته مع نيوكاسل، غادر فولتيمادي إنجلترا نحو إيطاليا، بعد أن اتفق على صفقة إعارة مع يوفنتوس حتى يونيو 2027 دون تضمين خيار الشراء.

    وسيسعى الآن إلى استعادة ثقته المهدورة في الدوري الإيطالي، بعدما أخفق في الارتقاء إلى مستوى قيمته الباهظة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويعتزم مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي الاستفادة من الحضور البدني المميز للاعب الألماني وقدراته الفنية لقيادة خط هجومه. أما برشلونة، فسيأمل أن يؤتي قراره تفضيل الخبرة المثبتة لجيسوس على فولتيمادي ثماره الفورية.