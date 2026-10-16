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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
ترجمه

"نيكو ويليامز فورمولا 1" .. وكيل نجم بيلباو يكشف الأسباب الحقيقية وراء رفض عرض برشلونة

نيكو ويليامز
برشلونة
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني

جناح إسبانيا كان قريبًا من البلوجرانا

رفض نيكو ويليامز انتقالًا مدويًا إلى برشلونة لأن النادي لم يكن قادرًا على ضمان تسجيله بسبب فاتورة الرواتب الضخمة.

وقد كشف وكيل الجناح الإسباني الآن التفاصيل المحددة وراء فشل عملية الانتقال، التي حرمته أيضًا من اللعب إلى جانب لامين يامال على مستوى الأندية.

  • انهيار انتقال صيفي ضخم

    بذل برشلونة محاولة جدية للتعاقد مع ويليامز العام الماضي، بعد أن كان قد سعى في البداية لضم المهاجم الموهوب في عام 2024. وكان الفريق الإسباني يرغب بشدة في جمع الجناح مع صديقه المقرب يامال على مستوى الأندية. لكن الانتقال المدوي المقترح انهار في نهاية الأمر في مراحله الأخيرة. وبدلاً من ذلك، ارتبط ويليامز بمستقبله على المدى الطويل مع أتلتيك كلوب، بعد توقيعه عقداً جديداً ضخماً يُبقيه في بلباو حتى عام 2035.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    الوكيل يكشف عن مخاوف بشأن التسجيل

    وظهر وكيل ويليامز، فيليكس تاينتا، مؤخرًا في بودكاست Los Fulanos ليشرح بالتفصيل أسباب انهيار هذه الصفقة البارزة. وكشف أن المشكلات المالية المعروفة لبرشلونة وفاتورة الرواتب المتضخمة للغاية كانتا العقبتين الرئيسيتين.

    وأوضح تاينتا أن النادي لم يكن قادرًا ببساطة على ضمان تسجيل اللاعب في الليجا، وهو مستوى من عدم اليقين لم يكن مقبولًا، ما دفع في النهاية محيط اللاعب إلى الانسحاب من طاولة المفاوضات.

    وقال تاينتا مؤكدًا في البودكاست: "كنا في محادثات مع برشلونة. كنا نتفاوض، ثم وصلنا إلى مرحلة في المفاوضات لم يكن بوسع نيكو فيها أن يظل منتظرًا على الهامش".

  • رفض المجازفة بشكل غير ضروري

    وأوضح الوكيل بشكل قاطع أن ويليامز لم يكن مستعدًا للمخاطرة بمسيرته الواعدة بالانتقال إلى نادٍ يعاني من مشاكل إدارية بهذه الحدة، إذ طالب بيقين كامل قبل الموافقة على أي انتقال محتمل.

    وأضاف تاينتا: "نيكو سيارة فورمولا 1، وإذا جئت إلى منزلك، فلست مضطرًا لتحمّل مشكلتك. هذا ما جعلت برشلونة يفهمه. قررنا أنه إذا لم تكن هناك ضمانات معينة، فلا يمكننا تحمّل مخاطرة أن يذهب نيكو إلى هناك ولا يلعب. بغض النظر عمّا إذا كان هناك مونديال في الأفق، وقد كان كذلك، أو لم يكن. إنه لاعب محترف يحتاج إلى أن يكون قادرًا على أداء عمله".

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  • Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    تركيز كامل على أتلتيك بيلباو

    يُركّز ويليامز الآن بشكل كامل على مهامه مع أتلتيك بلباو بعد تمديد عقده الضخم، ويسعى إلى قيادة فريقه للصعود في جدول الدوري ومواصلة تعزيز رصيده التهديفي في الأشهر المقبلة.

    وفي هذا الموسم، سجّل ويليامز هدفًا واحدًا في ست مباريات بالليجا. ويستعدّ نادي بلباو حاليًا لمواجهة فالنسيا على ملعب الميستايا في نهاية هذا الأسبوع، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم الإسباني سيشارك في اللقاء، إذ كان يعاني في الفترة الأخيرة من مشكلة عضلية.

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