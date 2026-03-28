كان هذا الهدف الأول لنيكو باز بقميص المنتخب الأرجنتيني، حيث سدد ركلة حرة من منطقة الثلث الأخير بقدمه اليسرى على الأرض باتجاه القائم المقابل للحارس، مستغلاً ثغرة في الحائط البشري. وجاء ذلك أمام أعين ليو ميسي الذي كان جالساً على مقاعد البدلاء، والذي كان سيشارك في بداية الشوط الثاني ليحل محل لاعب كومو بالضبط. ومن بين اللاعبين الذين كان بإمكانهم تنفيذ تلك الركلة الحرة كان هناك أيضًا إنزو فرنانديز وتياجو ألمادا، وقد أجرى الثلاثة محادثة سريعة للتوصل إلى طريقة تنفيذها، وفي النهاية سجل نيكو باز الهدف.















