مستقبل نيكو باز: وفد كومو يتوجه إلى ريال مدريد .. وإنتر وأندية الدوري الإنجليزي في انتظار الهدية!

وفي هذا السياق، يعتزم فريق المدرب الجديد جوزيه مورينيو، إعادة شراء نيكو باز، ثم طرحه في سوق الانتقالات مرة أخرى، وجني أرباح مالية، من خلال تحديد سعر مزاد يبلغ 60 مليون يورو.
أما في حالة فشل الصفقة، فإن إنتر سيكون جاهزًا، ولكنه سيضطر في هذه الحالة لخوض منافسة معتادة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ولعل صفقة باليسترا كانت خير دليل، بتذكر الدخل القوي والمفاجئ من جانب تشيلسي، والذي أدى إلى فشل مفاوضات استمرت لعدة أسابيع.
ومع ذلك، سيحاول نادي كومو ألا يفقد نيكو باز، حتى لو اضطر إلى شرائه بشكل نهائي، وفي هذه الحالة، سيكون عليه تجاوز بعض العقبات المالية، المرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ربما من خلال التضحية باللاعب الكرواتي مارتن باتورينا، المطلوب في إنجلترا، من أجل الحفاظ على التوازن المالي.