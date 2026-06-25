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Nico PazGetty Images
محمود خالد

مستقبل نيكو باز: وفد كومو يتوجه إلى ريال مدريد .. وإنتر وأندية الدوري الإنجليزي في انتظار الهدية!

انتقالات
إنتر
نيكو باز
كومو
ريال مدريد

ماذا ينتظر الموهبة الأرجنتينية؟

يترقب الأرجنتيني نيكو باز، صيفًا ساخنًا يتعلق بمستقبله الكروي، في الوقت الذي يتواجد فيه مع منتخب بلاده، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع، بين وفد من إدارة نادي كومو، وريال مدريد، في فالديبيباس، اليوم في وقت الغداء، وسيكون موضوع النقاش الرئيس هو مستقبل لاعب الوسط المهاجم، المولود عام 2004.

  • Nico Paz Como 2025-2026Getty Images

    ماذا قدم نيكو باز مع كومو؟

    وانتقل نيكو باز، إلى نادي كومو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، مقابل 6 ملايين يورو، وشارك بقميص الفريق الإيطالي في 75 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

    ويرتبط صاحب الـ21 عامًأ، بعقد مع كومو حتى يونيو 2028، فيما يمتلك ريال مدريد بندًا في العقد، يحق له إعادة شراء اللاعب، حتى بعد عام واحد، مقابل 11 مليون يورو.

    ولعب باز دورًا كبيرًا في الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة سيسك فابريجاس، بالتأهل في موسمه الثاني فقط بالكالتشيو، إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الرابع، برصيد 71 نقطة.

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  • اجتماع كومو والريال

    ومن المقرر أن يقوم وفد كومو، بقيادة المدير الرياضي كارل البرتو لودي، بمحاولة أخيرة لإقناع النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز، بعدم استغلال حق إعادة شراء اللاعب، بحلول 30 يونيو الجاري، من أجل الإبقاء على اللاعب في كتيبة فابريجاس، خلال الموسم المُقبل.

    وكان المدرب الإسباني قد كشف علنًا عن مستقبل اللاعب، قائلًا "إما أن يبقى معنا هنا، أو يعود إلى ريال مدريد، ولكنه بالتأكيد لن ينتقل إلى إنتر".

  • ما ينتظر باز

    وفي هذا السياق، يعتزم فريق المدرب الجديد جوزيه مورينيو، إعادة شراء نيكو باز، ثم طرحه في سوق الانتقالات مرة أخرى، وجني أرباح مالية، من خلال تحديد سعر مزاد يبلغ 60 مليون يورو.

    أما في حالة فشل الصفقة، فإن إنتر سيكون جاهزًا، ولكنه سيضطر في هذه الحالة لخوض منافسة معتادة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ولعل صفقة باليسترا كانت خير دليل، بتذكر الدخل القوي والمفاجئ من جانب تشيلسي، والذي أدى إلى فشل مفاوضات استمرت لعدة أسابيع.

    ومع ذلك، سيحاول نادي كومو ألا يفقد نيكو باز، حتى لو اضطر إلى شرائه بشكل نهائي، وفي هذه الحالة، سيكون عليه تجاوز بعض العقبات المالية، المرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ربما من خلال التضحية باللاعب الكرواتي مارتن باتورينا، المطلوب في إنجلترا، من أجل الحفاظ على التوازن المالي.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    أسماء أخرى

    وأدت العلاقات الجيدة مع ريال مدريد، لانضمام لاعب آخر إلى كومو بنفس الصيغة المتبعة مع نيكو باز (حق إعادة الشراء و50% من قيمة البيع المستقبلي)، وهو قلب الدفاع الإسباني جاكوبو رامون (مواليد 2005).

    ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن الفريق الذي يدربه فابريجاس، يضع نصب عينيه، موهبتين إسبانيتين شابتين، وهما لاعب الوسط تياجو بيتارش (مواليد 2007)، وقبل كل شيء، لاعب الوسط المهاجم سيزار بالاسيوس (مواليد 2004).

  • Nico PazGetty Images

    باز في كأس العالم

    وكان نيكو باز، الذي سجل أول أهدافه الدولية في مباراة ودية ضد موريتانيا من ركلة حرة، في مارس الماضي، قد ضمن التواجد في قائمة ليونيل سكالوني، للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض معركة شرسة للحفاظ على اللقب.

    وشارك باز لمدة 10 دقائق، في مباراة الأرجنتين الأولى ضد الجزائر، والذي شهدت ثلاثية ليونيل ميسي، فيما بقي على مقاعد البدلاء في لقاء النمسا، علمًا بأن المنتخب الأرجنتيني ضمن مقعدًا في دور الـ32 من المونديال المُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد زعامته لصدارة المجموعة العاشرة.